Uomini e Donne, spuntano segnalazioni spinose su Gianmarco e Nadia

Spuntano delle segnalazioni che vedono protagonisti Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato di Uomini e Donne. Questa volta, non c’entra nulla Cristina Ferrara, sulla quale sono arrivate spesso indiscrezioni negative. Con l’autoeliminazione di Francesca Polizzi, ora il tronista continua il suo percorso, fino alla scelta, solo con Nadia e Cristina. Ma ecco che, ancora oggi, si parla di accordi che l’ex corteggiatore di Martina De Ioannon avrebbe stretto. Bisogna, però, precisare che per il momento queste sono solo segnalazioni.

Dopo la registrazione di ieri, alla quale Francesca non si è presentata autoeliminandosi, i suoi fan sono alla ricerca di chissà quale segreto nascosto. In queste ore, c’è chi addirittura ipotizza che tra Gianmarco e Nadia ci sia un accordo. Lorenzo Pugnaloni sta raccogliendo varie segnalazioni questa mattina che vedono protagonista anche il cugino della corteggiatrice. L’esperto del dating show di Maria De Filippi riporta quanto notato da una fan:

“In giro si dice che il cugino di Nadia lavora con Gianmarco. Evidentemente, i veri falsi sono proprio loro, altro che Cristina”

Non finisce qui. Infatti, qualcun altro segnala un altro dettaglio che riguarda questa storia. Gianmarco seguirebbe una pagina di calcetto che sarebbe legata al cugino di Nadia, appunto. Pugnaloni aggiunge: “Ho visto gli screen, lui segue Gianmarco e amici”. Potrebbe trattarsi tranquillamente di una casualità, in quanto il cugino potrebbe aver semplicemente deciso di iniziare a seguire Steri perché, appunto, Nadia è alla sua corte a Uomini e Donne.

Gli amici di Gianmarco, inoltre, ormai sono noti al pubblico che segue il dating show. Maria De Filippi e la redazione hanno dimostrato più volte di provare simpatia nei confronti del gruppo di amici del tronista, che da quando si trovava alla corte di Martina De Ioannon commentano le sue vicende in TV tramite video condivisi sui social. Proprio il suo amico Enzakkione, qualche giorno fa, ha rilasciato un’intervista su Fanpage.it smentendo qualsiasi presunto accordo tra Gianmarco e Cristina.

Ma c’è un dettaglio che un altro fan del programma ha notato. Qualche settimana fa, si erano accese delle polemiche riguardanti i video condivisi da Enzakkione e i suoi amici sul percorso di Gianmarco, in quanto sono spesso volate parole e accuse forti contro Francesca e Cristina. Ora un fan della trasmissione fa notare:

“lo ho notato che gli amici di GM hanno fatto i fenomeni sia contro questi nati contro Francesca ma stranamente contro Nadia mai nulla. Eppure lei ha offeso il loro amichetto in varie occasioni, ‘conoscendoli’ È stato strano che non abbiano mai reagito”

Sono solo segnalazioni o c’è qualcosa di vero? Per il momento, non resta che attendere per scoprire come proseguirà il Trono di Gianmarco fino alla scelta.