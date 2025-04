Uomini e Donne, Gianmarco bufera: toni alti e amici fuori luogo

Gli amici di Gianmarco Steri non fanno più ridere. Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne si sono affezionati all’ormai Enzacchione e al resto del gruppo. Anche il pubblico, finora, apprezzava la loro ironia. Infatti, il programma ha deciso di invitarli quando Gianmarco ha iniziato la sua esperienza sul Trono. Sono stati loro ad accogliere le migliaia di aspiranti corteggiatrici fuori dagli studi, generando tanta simpatia. Alla fine, Steri ha deciso di andare avanti con il suo Trono con le tre corteggiatrici Cristina, Francesca e Nadia.

Nella puntata andata in onda ieri, che ha visto protagonisti anche il Trono Over con Giuseppe, Sabrina e Isabella, il tronista ha avuto un’accesa discussione con Cristina. Quest’ultima non si è presentata in esterna, in quanto delusa dal fatto che Gianmarco, nella registrazione precedente, non aveva voluto neppure incontrarla per correre da Francesca. Giustamente la corteggiatrice non ha preso bene questo suo gesto, ma si è comunque presentata in studio per avere un chiarimento.

Qui si sono alzati i toni, con Gianmarco che non gliele ha mandate a dire, anzi. Infatti, Steri a Uomini e Donne è risultato fin troppo prepotente con Cristina, la quale non ha trattenuto le lacrime di fronte al suo atteggiamento. Ma non è neppure questo ciò che sta infastidendo il pubblico, in quanto non è di certo la prima volta che si alzano i toni in quello studio, in un momento di tensione. Ciò che sta facendo discutere sono soprattutto i commenti fatti dai suoi amici.

Durante la sua partecipazione alla corte di Martina De Ioannon, Maria De Filippi ha ammesso di essersi divertita nel vedere alcuni ragazzi, con cui Gianmarco ha un’amicizia da anni, condividere video in cui commentavano il suo percorso. Questo gruppo di amici si riunisce in un’officina e da lì partono i commenti mentre va in onda la puntata, anche ora che Steri è tronista. Ma adesso che Gianmarco si ritrova in una posizione diversa per molti telespettatori tutto questo è abbastanza squallido.

Il motivo? Enzacchione – colui che condivide questi video sui social network e che ha attirato l’attenzione di Maria e della redazione nei mesi scorsi – si è lasciato andare con gli amici a una serie di commenti contro Cristina. Urla da stadio, con toni accesi e parole poco carine. A detta di molti telespettatori, in questa fase del percorso di Gianmarco, i suoi amici dovrebbero evitare di condividere le loro considerazioni su queste ragazze.

Parlando appunto di quanto accaduto ieri, una telespettatrice ha condiviso questo pensiero con Lorenzo Pugnaloni su Instagram:

“Atteggiamento sbagliato, fossi in lei mi sentirei malissimo sapendo che i suoi amici sui social si comportano in questo modo. Povera Cri. Oltretutto lui permette queste cose. Mi sembra strano, non credi?”

Sembra proprio che Enzacchione e i suoi amici non facciano più poi così tanto ridere. In quanto Maria ha deciso di esporli portandoli sotto le luci delle telecamere nella prima fase del Trono di Gianmarco, è chiaro che diversi telespettatori ora tengono conto di ciò che loro dichiarano. Di certo, Cristina e Francesca non saranno felici di sentire determinati commenti. Mentre prendono in giro il loro amico (e fin qui ci sta), ieri hanno riservato qualche commento di troppo sulla prima:

“Ma perché non ci sei andata in esterna? Guarda lei (riferendosi a Francesca). Ti stai a dimenticare cosa devi dire! Allora che sei venuta a fare? Apri gli occhi Gianmarco. Oh fallo parlare! Vai Gianmarco affondala Questo vuol dire che non gliene frega un ca**o. Brava allora vai! Vattene. Bravo Gianmarco mandala via. Questa si pensa che hai lo yatch. Ma falla finita falla. Mandala via. Imparati a campare Cristina”

Mentre Cristina ha iniziato a versare qualche lacrima seduta al centro studio, si avvertono nei video condivisi dagli amici di Steri cori da stadio. Non solo, quando Gianmarco alzava i toni contro la corteggiatrice, il gruppetto si è lasciato andare a una serie di complimenti per lui. Il pubblico può comprendere che si tratta di ironia, ma ora tutto andare sempre più verso l’esagerazione. Insomma, il troppo storpia.