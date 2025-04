Uomini e Donne, Isabella smascherata: Sabrina e Tina la sbugiardano

Isabella non è un volto molto amato del Trono Over di Uomini e Donne. La dama è approdata nel parterre del dating show di Maria De Filippi e subito si è scagliata contro Sabrina Zago. Il motivo? A detta sua, la ‘collega’ non è mai riuscita a conquistare la fiducia di Giuseppe e a tenere in piedi la loro conoscenza. La sua opinione ha generato tante polemiche in quella occasione, in quanto andava a dare a Sabrina colpe che assolutamente non ha.

Mentre il programma sembra in crisi e punta proprio sul caso di Giuseppe, ecco che Isabella ha deciso di farsi di nuovo avanti. La loro conoscenza è terminata in breve tempo, con la dama furiosa. Infatti, nelle scorse puntate, lei è apparsa davvero infastidita dall’atteggiamento del cavaliere, che inizialmente aveva difesa, scagliandosi ingiustamente contro Sabrina. “Questa è la quarta maschera di Isabella”, ha tuonato nella puntata di oggi.

L’opinionista ha attaccato Isabella a Uomini e Donne quando Maria De Filippi ha fatto sapere che ha cercato di nuovo Giuseppe. La dama ha deciso, nei giorni precedenti a questa registrazione, di contattare il cavaliere per avere un chiarimento. Eppure nella puntata passata Isabella era furiosa con il cavaliere, esprimendo attacchi simili a quelli fatti da Sabrina precedentemente. “Prima è avvocato, poi guerriera e poi pentita”, ha continuato la Cipollari.

Isabella è convinta che le accuse dell’opinionista derivino semplicemente da un’antipatia che ha nei suoi confronti. In realtà, molti telespettatori la pensano esattamente come Tina. Anche Gianni Sperti è d’accordo con la sua collega, convinto che la dama abbia cercato Giuseppe per un chiarimento che risulterebbe una scusa per riallacciare i rapporti. “Quindi ora ti piace? Isabella oggi sei coerente con l’Isabella della prima puntata”, ha tuonato l’opinionista.

La dama è apparsa poco propensa a dare credito agli attacchi dei due opinionisti, tanto che ha continuato a difendere Giuseppe inaspettatamente: “Hai sempre detto che sei un uomo all’antica, un aspetto bellissimo. Altri aspetti mi spaventano, come la gelosia”. Tina ha ammesso di non riuscire a capire la posizione di questa donna. Maria De Filippi è intervenuta facendo sapere che Isabella è uscita con Francesco nel frattempo.

La Cipollari, a questo punto, non è riuscita a capire come mai non abbia preferito parlare di questa nuova conoscenza anziché difendere Giuseppe. A Isabella pare ormai essere caduta la maschera, tra le varie contraddizioni e le lezioni date a Sabrina poi cadute proprio sulla sua faccia. Quest’ultima ha preso la parola nella puntata di oggi, dicendo ciò che tutti pensano: “A lei dà fastidio perché Giuseppe l’ha scaricata”. Proprio Isabella criticava Sabrina perché aveva perso Giuseppe, anziché tenerselo stretto. Una donna che dice un’altra donna di accettare tutto ciò che fa un uomo per non perderlo non è ciò che piace ai telespettatori, che le riservano altri attacchi oggi.