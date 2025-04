Uomini e Donne, aria di crisi nello show: De Filippi tappa i buchi

Sembra esserci aria di crisi nel programma di Uomini e Donne. Nulla di allarmante o sconvolgente, ma c’è come l’impressione guardando le puntate che si stia cercando di evitare un tonfo. Di sicuro l’assenza di alcuni partecipanti del Trono Over si sta facendo sentire. La sensazione è che Maria De Filippi stia cercando di toppare dei buchi sfruttando il fatto che Giuseppe divide molto il pubblico. Anzi, il cavaliere è apprezzato da pochissimi telespettatori. Oltre i classici litigi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, non ci sono più i grandi colpi di scena di un tempo.

Il Trono Classico stava regalando emozioni con Martina De Ioannon nel ruolo di tronista. Aver deciso di posizionare Gianmarco Steri al suo posto non ha portato avanti quella scia di successo. Sul web solo una piccola parte del pubblico commenta il percorso dell’ex corteggiatore e c’è chi si dice addirittura deluso. Probabilmente in questo caso, c’è la dimostrazione che le aspettative su di lui erano andate oltre. Gianmarco non sta facendo nulla di sbagliato, ma non regala i grandi colpi di scena che i telespettatori si aspettavano con le sue corteggiatrici.

Intanto, nel Trono Over di Uomini e Donne la situazione è alquanto complicata. Giuseppe continua a stare al centro dell’attenzione, con tanto di esterne riprese dalle telecamere. Il pubblico non comprende il motivo per cui la redazione e Maria De Filippi abbiano deciso di dare tutto questo spazio a lui. Non genera colpi di scena, ma semplicemente crea tante critiche da parte dei telespettatori, che sul web lo accusano di essere un manipolatore troppo convinto di sé.

“Ho visto che sei l’uomo che non voglio al mio fianco. Tu sei ancora convinto di te stesso”, ha tuonato Sabrina Zago, nella puntata di oggi. “Credo che quest’uomo abbia manie di onnipotenza”, ha aggiunto Tina, che insieme a Gianni Sperti criticano spesso il suo comportamento e le sue parole. “Quando mi avvicino trema”, ha dichiarato, invece, lui certo che Sabrina sia ancora molto presa. De Filippi non ha trattenuto una risata di fronte a questa sua convinzione.

Probabilmente oggi per il programma Giuseppe rappresenta il giusto compromesso per creare tensioni fuori e dentro lo studio, senza urla e accesi scontri. Infatti, sebbene il cavaliere sia al centro di momenti di forti polemiche, non si finisce mai a litigi particolarmente forti. Lontani i tempi in cui in quello studio Armando Incarnato, Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua generavano il panico.

In particolare, l’assenza di Armando si sente e, sebbene vari telespettatori hanno spesso chiesto di allontanarlo dal programma, oggi molti di loro sperano in un suo ritorno per stravolgere le dinamiche dello studio. Oggi è tutto molto tranquillo e passivo, con Giuseppe e Sabrina, la cui storia sta iniziando seriamente ad annoiare il pubblico. In assenza di altre dinamiche e personaggi forti, il programma probabilmente continuerà a puntare su di loro.