Uomini e Donne: Giuseppe diventa un caso surreale, poi Maria si sveglia

Gli uomini del parterre del Trono Over di Uomini e Donne stanno dando proprio un cattivo esempio. Nella puntata di oggi si parte da Giuseppe e si finisce a Giovanni, con il quale finalmente Maria De Filippi si sveglia. Tutto inizia con il primo che siede al centro studio con Fabrizio, Sabrina e Rosanna. La conduttrice manda in onda un filmato che ritrae quanto accaduto nella registrazione precedente e subito dopo. Ad attirare l’attenzione è il momento in cui è possibile vedere Giuseppe recarsi da Sabrina nel suo camerino.

Una scelta, la sua, molto criticata e non solo in studio. In quella circostanza, Giuseppe ha nuovamente chiesto alla dama dimostrazioni, illudendola sempre di più. Infatti, subito dopo, Sabrina ha sbloccato il cavaliere sul suo smartphone. Ma ecco che la dama è rimasta per l’ennesima volta delusa visto che non ha ricevuto alcuna chiamata e nessun messaggio da parte di Giuseppe. Allora perché chiederle di sbloccarlo? Fabrizio ha le idee chiare su questo: “Si tratta di giocare con le persone”.

In effetti, sembra proprio così. Giuseppe a Uomini e Donne risulta essere per il pubblico un vero manipolatore con Sabrina, che si lascia ogni volta abbindolare. Ora che la dama sta cercando di voltare pagina e andare avanti, ecco che lui fa il geloso. Durante la loro conoscenza, il cavaliere desiderava uscire anche con altre dame, ma si infuriava non appena Sabrina dava attenzioni a qualcun altro. Una situazione, questa, che sta diventando davvero surreale.

L’impressione è che Giuseppe voglia tenere lì ferma ai suoi piedi Sabrina, con tanto di dimostrazioni, mentre vede e sente altre donne. Il cavaliere appare arrogante nel suo essere convinto di piacere a tutte, come quando si dice certo che Agnese sia interessata a lui. “La differenza è che lei ieri sera è uscita e io sono rimasto a casa”, tuona oggi contro Sabrina. Ma davvero pretendeva che la dama stesse ancora lì ad aspettarlo mentre lui si proponeva a Rosanna?

Sabrina non riesce a trattenere il suo disappunto, che è quello di molti telespettatori oltre che dei presenti in studio: “Ma lasciami in pace! Non venire in camerino, viviti il tuo percorso”. C’è chi gli fa notare che non può di certo tenerla lì ferma nel parterre ad aspettare i suoi comodi. Tina Cipollari perde la pazienza: “Ma è possibile che sei succube di una persona così?”. Anche Gianni Sperti esplode:

“Ma ti rendi conto che è stato cattivo? Aveva chiesto di uscire a un’altra donna. Ti vuole tenere lì, perché devi pendere dalle sue labbra! Se dici che un bacio a stampo è un tradimento, vuol dire che ti senti tradito e che ti senti fidanzato con Sabrina”

Con la situazione che diventa sempre più surreale, Giuseppe continua a pretendere di avere ragione: “Mi hai deluso. Il problema è tuo che non sai attendere”. Secondo lui, Sabrina dovrebbe stare lì ad attenderlo mentre lui conosce altre dame. Il cavaliere sembra non avere una grande considerazione della donna. “Devo attendere i tuoi comodi?”, chiede giustamente la dama. Giuseppe addirittura crede di essere quello che ha dimostrato di più nella loro passata conoscenza.

Quando Tina lo attacca per come tratta le donne, lui la accusa di essere gelosa. Un altro attacco senza alcun senso da parte del cavaliere. Maria De Filippi a Uomini e Donne, stranamente, in questo caso non prende mai un’evidente e chiara posizione. Molti si aspettavano di vedere la conduttrice furiosa con Giuseppe in queste settimane. Invece no, anzi viene dato molto spazio a questo cavaliere, con tanto di esterne con le dame e le telecamere.

Molti telespettatori si dicono delusi dal silenzio di Maria in questa situazione surreale. Ma ecco che De Filippi si accende quando entra in scena Giovanni, il quale finisce per avere uno scontro con Agnese. Nella passata registrazione, lui l’aveva accusata di essergli saltata addosso in auto. Una descrizione per nulla delicata e sicuramente fuori luogo. Gianni interviene difendendo la dama. Non solo, anche Francesca, con cui Agnese ha avuto qualche diverbio, ci tiene a prendere le sue difese.

La dama trova ingiusto il comportamento di Giovanni con Agnese, tanto che lo invita a ricordarsi che ha una figlia femmina. Lui si scalda non appena la sente nominare e si scaglia contro Francesca. A questo punto, De Filippi perde le staffe: “Guarda Giovanni anche loro hanno dei figli. Evita! Non tirare fuori tua figlia, quando Ad Agnese, che è una madre, le parli così”. “Quindi Maria è sveglia”, fa notare qualcuno sui social network, nella speranza che presto faccia lo stesso anche con Giuseppe.