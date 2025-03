Uomini e Donne, in studio ennesimo manipolatore seriale: la maschera cade

Torna al centro studio oggi a Uomini e Donne Sabrina, la quale appare furiosa. Si parte da una clip che riprende la dama nel momento in cui si è conclusa la precedente registrazione. Sabrina si è sfogata con un altro cavaliere nel post puntata e Giuseppe si è infuriato. Sebbene lui stesso stesse parlando con un’altra donna, Marina, non ha accettato il fatto che la dama si stesse confrontando con qualcun altro. È apparso duro e ha accusato Sabrina di non comportarsi bene. Proprio lui, che continua a conoscere altre donne.

Non solo, Maria De Filippi oggi in studio fa sapere che Giuseppe ha iniziato una conoscenza con Marina. Il cavaliere ha reagito in modo davvero duro, facendo pressione a Sabrina nel post puntata. Oggi Tina e Gianni fanno notare che sembrava una persona differente da quella che appare al centro studio, con il sorrisetto e l’assoluta tranquillità. Giuseppe mostra un altro lato di sé accusando i due opinionisti di attaccarlo più volte, anche con offese.

“Devo uscire da qui con una donna con spessore. La devi smettere, perché io sono sempre stato vero”, così ha tuonato contro Sabrina affrontandola faccia a faccia. Giuseppe a Uomini e Donne è alquanto ambiguo: pretende un determinato atteggiamento dalla dama per riuscire a fidarsi di lei, ma intanto lui può uscire con altre dame e fare ciò che più gli pare. Sabrina gli ha dato tante conferme e ora lui è convinto che non deve dimostrarle nulla, probabilmente. Per i telespettatori, che già l’avevano sgamato, oggi a Giuseppe sta cadendo definitivamente la maschera.

Intanto, purtroppo, Sabrina continua imperterrita a cercare conferme da lui, cosa incomprensibile. La dama parla di attenzioni che riceve fuori da Giuseppe, il quale poi cambia seduto al centro studio. “Ieri mi sono sentito incastrato”, afferma oggi parlando del momento in cui Sabrina ha cercato di sorprenderlo durante la sfilata, proponendogli un viaggio insieme alle Maldive. “Giuseppe onestamente tu usciresti stasera con Marina?”, chiede Maria cerando la verità. Il cavaliere dice di aver accettato il suo numero poi fa un lungo giro di parole e risponde di sì.

A questo punto, Sabrina torna a sedere al suo posto. “Io spesso sono andata contro lui. Questo è in linea con ciò che ha sempre detto”, fa notare De Filippi. Per la dama non ha senso continuare la conoscenza. “Potresti evitare di fare le scenate da geloso”, tuona Gianni. Per il pubblico, ormai Giuseppe appare con l’ennesimo manipolatore del Trono Over. Questo perché il cavaliere, quando Sabrina dice di voler chiudere, le riserva una serie di accuse. A detta di Sperti, così Giuseppe starebbe tentando di far sentire in colpa Sabrina, pur essendo lui nel torto.

Finalmente Sabrina sembra aprire gli occhi, tanto che dice di voler accettare di uscire con Alessio. Giuseppe cerca di mostrare il suo lato tranquillo, tanto che fa notare quanto sia importante non sentirsi prigionieri in amore. Ma proprio lui ha duramente attaccato Sabrina quando è finita la passata registrazione vedendola parlare con Alessio. Allora qual è il vero Giuseppe? Intanto, oggi si scaglia contro Sabrina, alla quale consiglia di fare il suo percorso individuale nel programma. Allo stesso tempo, la attacca accusandola di fare l’attrice, infastidito dalla sua presa di posizione.

“Posso guardare avanti come lo fai tu?”, chiede giustamente Sabrina. “A me tu sembri Mr. Bean, non mi piaci e non mi piacerai mai. Finora sono stata educata, ora basta”, tuona Agnese, quando per l’ennesima volta Giuseppe appare convinto del fatto che lei sia attratta da lui. La dama non sa più come dirlo, in quanto il cavaliere ancora oggi è fermo con il suo pensiero. Addirittura Giuseppe accusa Agnese di essere un’attrice e di non avere il coraggio di dire che le piace. Per questo, stufa, la dama conferma di non provare alcun interesse, in quanto fisicamente le ricorda Mr. Bean.

Addirittura, Giuseppe afferma di aver riguardato le puntate per provare la sua idea.

Giuseppe secondo me ha problemi seri ed è un gran manipolatore.. da come si è rivolto a Sabrina nel fuori onda al fatto che si riguarda le puntate con la moviola per provare l’interesse di una donna che lo schifa.. #uominiedonne — parloXme (@parloperme) March 10, 2025

Giuseppe manipolatore, geloso, avido e senza empatia per la donna che dovrebbe essere al suo fianco.

MA QUANDO SE NE VA? #uominiedonne — Valeria E. (@amorsisulcuore) March 10, 2025

Poco manipolatore mi dicono#uominiedonne — Viperincia 👁️🫦👁️💅✨ (@Crotalonatrash) March 10, 2025

La puntata va avanti con Alessio Pili Stella, che inaspettatamente dà l’esclusiva a Luana, la dama che sta conoscendo. Si passa poi a Diego, la quale continua a conoscere con tanto entusiasmo Arianna. Tocca a Gianmarco Steri sedere al centro studio, subito dopo. Il tronista aveva a disposizione solo un’esterna e ha deciso di vedere Francesca, portandola a vedere il Colosseo. Tra i due è scattato un lungo bacio.