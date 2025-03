Uomini e Donne, chi elemosina e chi fa il pesce lesso. Gianmarco stronca

Si parte nella puntata di oggi di Uomini e Donne con la nuova sfilata delle dame, intitolata Chi può sedurti meglio, che inizia con Luana, la quale si ispira a Jessica Rabbit. Tina Cipollari la attacca, accusandola di non avere femminilità. Gianni Sperti non è per nulla d’accordo e, dai voti, sembra neanche i cavalieri. Sulla passerella torna poi Gemma Galgani, la quale opta per una sfilata romantica. La dama questa volta indossa un lungo abito azzurro elegante e da sera. Consegna una rosa a Orlando, con cui ha vagito a una conoscenza e finge di essere a teatro.

Gemma, che nella passata sfilata aveva regalato un grande colpo di scena, ammette di essersi emozionata oggi. Ovviamente non mancano gli attacchi di Tina. A detta di Sperti, invece, la Galgani è molto elegante. Tocca poi a Barbara De Santi sfilare. La dama opta per un lungo abito con spacco e sulla passerella finge di suonare il violoncello. Poi si reca da Ruggiero e lo invita sulla passerella. Indica lo schermo, dove c’è scritto “Sei la mia scelta”.

Ebbene sì, questa è la scelta di Barbara, che lascia Uomini e Donne con Ruggiero. La sua sfilata non viene considerata nel conteggio voto e lascia tutti sorpresi. Intanto, Maria De Filippi si dice sconvolta per i continui attacchi che oggi Tina sta riservando a Gemma. “Ma io non so che ti è preso oggi”, tuona la conduttrice. Sale poi sulla passerella Sabrina, la quale sfila con una tuta corta e invita Giuseppe sulla passerella. In questo modo, la dama lo invita a fare un viaggio insieme.

Giuseppe non appare così tanto entusiasta. Sabrina spiega che questa è una proposta per lasciare insieme il programma. La dama ci prova e riceve l’ennesimo colpo basso dal cavaliere. Quest’ultimo dice di non voler aspettare una settimana e lei lo lascia solo sulla passerella. Giuseppe non appare dispiaciuto nel vedere la dama delusa, ma torna a sedere al suo posto. Gianni si scaglia contro Sabrina, ritenendo che vada proprio a cercarsela.

A detta di molti telespettatori, la dama starebbe calpestando la sua dignità e avrebbe ragione Sperti. D’altronde ci sono vari segnali che dimostrano che Giuseppe non nutrirebbe chissà quale interesse nei confronti di Sabrina. Un due di picche epocale secondo molti, visto che questa è l’ennesima dimostrazione che la dama dà inutilmente al cavaliere, che appare ancora con la sua faccia tosta e il solito sorrisetto che infastidisce un po’ tutti.

Sale poi sulla passerella Francesca, la quale balla per sedurre il parterre maschile. È il turno di Agnese. Quest’ultima opta per un abito rosa lungo con spacco. Agnese attira l’attenzione ballando. A detta di Tina la dama sembra voler sempre dimostrare che sa ballare. “Giuseppe a te oggi non è piaciuta?”, ha chiesto Maria rivolgendosi al cavaliere notando il suo 7. Lui dice di aver evitato di guardarla.

A regalare il colpo di scena nella nuova sfilata di Uomini e Donne è Lucia. Quest’ultima interpreta Tina Cipollari e porta sulla passerella la mummia. Quest’ultima rappresenta per l’opinionista Gemma. Luisa assicura che è solo un gioco, mentre la Galgani trova che sia tutto di cattivo gusto. “Credimi non volevo offenderti, sono molto ironica”, dichiara la nuova dama.

È il turno di Gloria Nicoletti, la quale indossa un mini abito con glitter e balla sulla passerella. A seguire, sfila Marina, con un lungo abito aderente nero con spacco. Morena tenta di sedurre gli uomini indossano un paio di pantaloni neri e un top scollato rosso. Invita un cavaliere sulla passerella gli fa togliere la giacca per poi sedersi di fronte a lui, iniziando un gioco di seduzione. Lilly opta per un abito a pois corto e un grande cappello per la sua sfilata. Tocca poi a Margherita, che tenta di sedurre sulla passerella Pierpaolo, con un lungo abito nero, guanti e vino.

Cristina Z. sceglie di stupire i cavalieri in tenuta sportiva, mentre fa boxe. Daniela, invece, con una gonna e una maglietta rosa, seduce gli uomini con i dolci. Successivamente, quando Maria fa notare che Giuseppe ha ballato con Marina, Sabrina dice di voler lasciare il programma. Lui la raggiunge e la invita a sedersi, riuscendo ancora una volta a ottenere ciò che vuole.

Uomini e Donne: Gianmarco Steri tra Francesca e Cristina

Si passa a Gianmarco Steri oggi a Uomini e Donne. Il tronista, oltre ad aver portato fuori Cristina, ha fatto un’esterna anche con Francesca, che va in onda oggi. Gianmarco sta a suo agio ed è sereno con la corteggiatrice. Nonostante questo, la stronca più volte parlando di un eventuale rapporto di amicizia. Non solo, dichiara che fuori non si vede al suo fianco. Di sicuro, Steri appare in questo momento molto più attratto da Cristina.

Gianni, però, crede che per poco tra Gianmarco e Francesca non sia scattato il bacio. Le anticipazioni della registrazione successiva svelano che effettivamente i due si baciano.