Uomini e Donne, Gemma si riprende ciò che è suo: Tina si vendica

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con la sfilata delle dame, intitolata Rimarrai a bocca aperta. Morena dà inizio alle danze e opta per un look sensuale, indossandolo solo una lunga camicia rossa e immergendosi in una vasca da bagno vuota. Qui si è versata addosso un bicchiere di vino. Alessio Pili Stella le dà un 4 e spiega che per lui questo è un film già visto. Tina Cipollari e Gianni Sperti sono d’accordo, avendo trovato il tutto poco elegante. La dama se ne resta in silenzio sulla passerella, replicando solo con qualche parola.

“Tutti allupati”, così Gianni definisce coloro che hanno dato voti alti a Morena. Arriva poi il turno di Gemma Galgani. Maria De Filippi anticipa che la dama torinese ha scelto di fare qualcosa di forte. Torna così a regalare i suoi colpi di scena Gemma nella nuova sfilata. Fa posizionare a fine passerella una conchiglia. Poi entra, sconvolgendo tutti. Infatti, la Galgani indossa solo un lungo velo intrecciato mentre sfila e fa qualche passo di danza. Si avvicina poi a Tina e svuota un secchio pieno di coriandoli argentati. “Senza parole. Ti darei un 10 per il coraggio che hai per presentarti in questo modo”, afferma la Cipollari.

Gemma oggi a Uomini e Donne spiega di essersi ispirata al secchio d’acqua che proprio Tina le ha rovesciato addosso nelle scorse puntate. La Galgani per l’occasione si è anche allungata i capelli con delle extension. Interpretando Venere, la storica dama torinese si riprende finalmente la scena nella sfilata. Tocca poi a Barbara De Santi salire sulla passerella. La dama porta divertimento e simpatia, ballando e indossando calze a rete, una gonna e un top. A completare il look un paio di stivali color oro. Barbara conquista tutti.

È il turno di Sabrina, la quale sfila con una lunga camicia azzurra e seduce Giuseppe. Lo porta sulla passerella, lo fa sdraiare e inizia a fargli dei messaggi. Sfila poi Francesca, la quale interpreta madre natura. La più scatenata finora è sicuramente Agnese, la quale si lascia andare a un ballo sulla passerella indossando un abitino nero e lunghi stivali neri. Nascono scontri e polemiche anche in questa occasione. Giuseppe le dà 9 e Maria De Filippi, che probabilmente si aspettava un 10, lo fa notare. Agnese crede che le avrebbe dato il massimo se avesse deciso di uscire con lui.

Interviene Sabrina, la quale crede a questo punto che la giovane dama voglia provocare per poi tirarsi indietro. A stupire tutti ci pensa poi Cristina, la quale sfila con un’aspirapolvere in tenuta sexy, ma con una parrucca e un paio di baffi finti. La scena diverte tutti e conquista. Agnese prende di nuovo la parola e fa sapere che Giuseppe continua a guardarla. Lui fa la stessa accusa. Spazio poi a Gloria Nicoletti, la quale sulla passerella con un camice, che toglie per restare con un outfit giovanile e seducente. La dama opta per una minigonna di pelle rossa e una t-shirt corta. Mentre sfila agita una mazza da baseball.

Tocca poi a Daniela, la quale sceglie di ballare sulla passerella indossando un abito con glitter color oro. Giulia, invece, opta per un lungo abito nero con spacco e una maschera sugli occhi. Subito dopo, sfila Cristina Z, la quale si presenta con una valigia e un outfit floreale. Proprio mentre sta sfilando lei, Tina in silenzio raggiunge Gemma e le rovescia un secchio d’acqua addosso. Le due rivali di sempre litigano poi mentre la Galgani indossa un accappatoio. L’ultima a sfilare è Margherita, la quale si presenta con abito bianco e porta Pierpaolo a fingere di essere su una mongolfiera. Qui di seguito la classifica.

Sabrina Cristina Agnese Barbara Gloria Morena Giulia Gemma Cristina Z e Margherita Francesca Daniela

Dopo la sfilata, Agnese decide di eliminare Ivan, che era giunto nel programma per conoscerla. La dama ritiene che, dopo la loro uscita della sera prima, il cavaliere avrebbe dovuto difenderla dai feroci attacchi. Solo per questo motivo, Agnese prende questa decisione e fa storcere il naso. Ivan si difende dicendo che, in realtà, dovrebbe essere lui offeso, visto che non ha neppure notato il suo voto (10+) preferendo discutere con Giuseppe e Sabrina. Alla fine, il cavaliere va via. Sabrina e molti telespettatori pensano che Agnese volesse una scusa per eliminare Ivan.

Uomini e Donne: Gianmarco Steri e la furia di Nadia

Torna al centro studio di Uomini e Donne Gianmarco Steri. Maria De Filippi manda in onda la reazione eccessiva di Nadia dopo la precedente registrazione. La corteggiatrice furiosa ha raggiunto il tronista in camerino. La scenata ha lasciato Gianmarco perplesso, tanto che le ha chiesto se fosse uno scherzo. Nadia si è scagliata contro Steri come una furia perché lui non ha speso parole belle per lei in studio. Ha detto di essere infastidita perché non riescono a capirsi. Resta comunque una reazione davvero eccessiva in una conoscenza appena iniziata. Nadia oggi in studio spiega il punto di vista:

“Era la prima volta che scendevo in studio, ero in difficoltà. Pensavo che l’esterna fosse andata bene. Vengo qui con delle aspettative. Non mi aspetto che tu mi dica che ti senti giudicato. Tu non ascolti, fai agitare. Non sono stata capita. Sono arrivata nei camerini tremando, già carica. Non era riuscita a dirlo in studio”

Gianmarco si sentiva giudicato per via della domanda di Nadia legata a una sua esterna con Martina De Ioannon. Oggi il tronista dice di trovare l’atteggiamento di Nadia esagerato e di non essersi accorto di averla messa in difficoltà. “Posso pensare che l’hai fatto per fare il personaggio della situazione? Trovo tutto esagerato. Non abbiamo questa confidenza”, tuona Steri sospettoso.