Uomini e Donne: Margherita demolita. Gianmarco, rispunta Martina

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Giovanni, Francesca e Giulia al centro studio. Con la prima il cavaliere sta portando avanti una serena conoscenza, tanto che sono scattati già dei baci molto passionali. Margherita interviene per attaccare Giovanni, con cui la frequentazione è giunta al capolinea in maniera non pacifica. Francesca non trattiene il disappunto e replica prontamente alla dama, ricordandole che anche lei si è lasciata travolgere dalla passione con Mario Cusitore all’inizio della loro conoscenza.

”A te è bastato uscire due giorni con Mario”, tuona la dama. Margherita subisce il colpo, mentre Cusitore è ormai fuori dal programma. Intanto, Giovanni sta conoscendo anche Giulia. Si accende poi uno scontro tra Gianni Sperti e Margherita. L’opinionista si scaglia contro la dama, ritenendo che sia stata incoerente a riprendere la conoscenza con Mario per poi chiuderla quando lui è stato sbugiardato e ha lasciato il programma. Margherita ora sta conoscendo Pierpaolo. Anche Tina Cipollari non apprezza l’atteggiamento tenuto dalla dama nella trasmissione.

A un certo punto, interviene Morena, la quale trova ingiusto il fatto che Pierpaolo l’abbia etichettata per la sua conoscenza con Cusitore, mentre con Margherita non si è messo alcun limite. Chiuso questo blocco, Tina chiede di poter ballare con Angelo, in quanto si è rivista nell’esterna che ha fatto con lui e non si è piaciuta. La richiesta della Cipollari oggi a Uomini e Donne sorprende tutti, soprattutto Gianni. “Inizia a piacerti Angelo?”, chiede Maria De Filippi incuriosita. Tina nega e dice di essere interessata sia a lui che a Cosimo allo stesso modo.

Finiscono al centro studio Gloria Nicoletti e Stefano. “Non sono abituato alle belle donne? Onestamente no, perché non mi sono mai visto bello”, così lui replica all’attacco di Tina, conquistando tutti. Per Agnese arrivano due corteggiatori, Tyan e Lino. Decide di tenere entrambi. Dopo un piccolo scontro tra Gemma Galgani e Orlando, per via dei commenti positivi fatti da lei su Walter, Gianmarco Steri torna al centro studio. Qui si confronta con Nadia, che ha portato in esterna. La corteggiatrice dice di aver visto freddezza in Gianmarco durante una sua esterna con Martina De Ioannon.

Maria De Filippi manda in onda la clip e riprende il momento in cui lei era in lacrime e gli chiedeva di comprenderla e non andare via. Lui, però, era rimasto fermo nella sua posizione. Nadia crede che sia stato troppo freddo in quella circostanza. “Ho visto questa cosa un po’ fuori luogo. Mi hai bloccato”, spiega oggi Gianmarco. “Se tu hai visto tutto il percorso una spiegazione c’è”, replica ancora Steri. “Un inizio formidabile vedo tra di voi”, afferma ironizzando Maria De Filippi durante i battibecchi di Gianmarco e Nadia.

Si va avanti con l’esterna di Cristina e Gianmarco. “Sai che mi piace tanto? Che è molto bizzarra”, afferma Steri, dopo la simpatica esterna che hanno fatto.