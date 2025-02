Uomini e Donne: Mario smascherato, Santinelli fedele a De Filippi

Mario Cusitore a Uomini e Donne finisce sotto accusa prima di abbandonare le scene. Il cavaliere napoletano esce spesso con ex tronisti del programma, come Alessio Pecorelli e Michele Longobardi. Gianni Sperti ha ricevuto una segnalazione che riporta che tra Mario e l’ex tronista Nicole Santinelli si sarebbero scambiati un bacio. Oggi l’opinionista fa sapere che sta indagando per cercare la verità. Margherita suggerisce di contattare direttamente Nicole. Gianni, però, crede che la Santinelli potrebbe non raccontare tutto perché amica di Mario.

Intanto, l’ex corteggiatore di Ida Platano si giustifica dicendo di incontrare spesso ex volti del programma fuori, come accaduto ad esempio anche con Veronica Ursida. Sperti vuole vederci chiaro. Questo perché Cusitore aveva mentito a Ida durante il suo percorso da corteggiatore, per poi arrivare a dover ammettere parte dei suoi errori. “Se voi venite qui per cercare l’amore e fuori lavorate con i social, a noi può solo fare piacere. Ma se voi venite qui e pensate solo a lavorare fuori con i social, a noi non sta bene”, tuona Gianni, quando una nuova fama tenta di mettere una buona parola su Mario e Margherita.

Ed ecco che dopo vari minuti viene avviato un collegamento telefonico con Nicole Santinelli. Gianni le fa sapere della segnalazione e lei conferma subito che c’è stato un bacio. “E di che, mi appartiene. Saluto tutti. Ciao Maria, che piacere. Mi mancate tutti”, così saluta tutti l’ex tronista, mentre Sperti la ringrazia per la sua sincerità. “Decantano di essere brave. Fanno le cose e tu sei…”, afferma furioso Cusitore. De Filippi gli fa notare, però, che Nicole può fare ciò che vuole visto che non fa attualmente parte del programma, a differenza sua.

“Io mi prendo le responsabilità, ma non è tutto vero”, tuona ancora Mario. “Possono dire quello che vogliono, ma quello che sta mentendo nel programma sei tu”, replica subito Gianni. L’opinionista gli chiede come può una persona fidarsi. Maria dichiara che deve richiamare Nicole in quanto Cusitore continua a citarla. “Si scherzava sul fatto che lei ha scelto una persona con cui poi non si è trovata bene e lei mi ha detto ‘perché non sei sceso tu’. Non c’è stata una storia tra noi”, spiega il cavaliere.

Tina e Gianni fanno notare che lui ha mentito sul bacio. Alla fine, non riuscendo a replicare Cusitore chiede di poter andare via e De Filippi ovviamente gli dà modo di farlo. Gianni si scaglia poi contro Margherita, convinto che fino a poco prima stava difendendo Mario sulla segnalazione. “Il problema di Margherita è che le piaceva Mario, punto”, dichiara invece Maria. De Filippi fa richiamare Nicole, alla quale però fa sapere che Cusitore ormai è uscito. A questo punto, tramite le domande di Gianni e Margherita, la Santinelli spiega nel dettaglio:

“Non c’era nulla da dire in realtà, non è accaduto niente di importante. Nel momento in cui la gente ci ha fotografato, non vedo perché negarlo. Non c’è stato assolutamente altro oltre il bacio. Non è successo niente perché la volontà non c’era da parte. Da parte sua? No. Non abbiamo avuto modo di andare oltre il bacio”

Uomini e Donne: Alessio stroncato da Maria De Filippi

La puntata inizia con Alessio Pili Stella e Luana. I due hanno appena iniziato a conoscersi e c’è già stato un bacio. I due opinionisti credono che presto le cose cambieranno e ci saranno dei disguidi, come capita spesso nelle conoscenze di lui nel programma. Alessio crede che Gianni e Tina non lo conoscano com’è fuori, altrimenti non sarebbero così prevenuti nei suoi confronti. Inoltre, il discusso cavaliere è convinto che tutte le donne con cui è uscito finora non abbiano mai criticato pesantemente i suoi modi di fare.

“Beh Francesca non penso abbia parlato benissimo”, fa notare Maria De Filippi. Si va avanti con Diego e Giulia, che continuano la loro conoscenza. Tocca poi a Cristina e Francesca arrivare al centro studio, sedute di fronte a Ruggiero. Quest’ultimo è il cavaliere con cui, come riportano le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione di ieri, Barbara De Santi lascia il programma.

La conoscenza con Cristina, intanto, finisce. Lui dice di trovare più interessante Francesca, la quale però chiude la frequentazione, dicendo di aver trovato in lui un approccio fisico troppo importante.