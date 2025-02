Uomini e Donne anticipazioni: rissa sfiorata tra donne, De Santi lieto fine

Nello studio di Uomini e Donne è stata svolta una nuova registrazione oggi, che andrà in onda con le prossime puntate. Le anticipazioni segnalano una rissa sfiorata tra Morena e Margherita. Non solo, Barbara De Santi ha lasciato il programma di Maria De Filippi con Ruggero. Per la storica dama del dating show di Canale 5 è arrivato così il lieto fine. Ma, con una nuova sfilata delle donne, ci sono state altre tensioni, con tanto di scontro accesissimo tra Gemma e Tina.

Uomini e Donne: Morena e Margherita quasi alle mani, Barbara va via con Ruggero

Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, nella registrazione di oggi, Morena e Margherita hanno avuto un fortissimo scontro, tanto che sono “quasi arrivate alle mani”. Il tutto è accaduto nel momento in cui la prima ha tirato fuori gli ultimi attacchi ricevuti sui social network in questi giorni dalla ‘rivale’. Proprio Pugnaloni ha riservato delle accuse a Margherita, la quale poi prontamente replicato. Morena ha riportato l’accaduto in studio.

La lite è iniziata quando al centro studio sono finiti Francesca e Giovanni, il quale ha però scritto di nuovo a Margherita e Morena. Pare che il contatto fisico tra le due dame ci sia stato. “Morena ha preso la mano di Margherita e l’ha strattonata. Sono quasi arrivate alle mani, sono state separate”, si legge tra le anticipazioni di Pugnaloni.

Tra scontri e tensioni, c’è stato il lieto fine di Barbara De Santi, che ha lasciato Uomini e Donne con Ruggero. I due formano così ufficialmente una coppia. Durante la sfilata, è avvenuto il dolce finale, con dei petali argentati. Ruggero ha fatto sapere in studio che con Barbara è andato oltre il bacio. Una scelta bella la loro, sebbene lei inizialmente sia rimasta male per la confessione fatta da lui.

Grazie all’aiuto di Gianni Sperti, Barbara e Ruggero hanno chiarito e sono usciti insieme. Un fan del programma ha confermato, con un messaggio inviato a Lorenzo Pugnaloni, di aver visto la De Santi in compagnia di questo signore in un centro commerciale di Roma, sabato scorso. “Erano veramente carini insieme, lei sembrava molto dolce con lui”, ha raccontato.

Uomini e Donne nuova registrazione: news Gianmarco, Tina a Parigi, sfilata dame

Per quanto riguarda il Trono Classico, Gianmarco Steri ha fatto due esterne, una con Cristina e l’altra con Francesca. Con la prima è andato al mare e hanno trascorso insieme bei momenti. Stessa location con Francesca, la quale l’ha messo alla prova dicendogli che avrebbero dovuto fare il bagno. Il tronista “ci è cascato”, tanto si è messo il costume. Gianmarco, però, ha precisato di avere con lei un “approccio amicale”. Inizialmente, Francesca è rimasta male, ma poi riflettendoci ha dato ragione a Steri.

La registrazione è iniziata da Tina Cipollari, la quale si è goduta la sua piccola vacanza a Parigi con Cosimo. Le clip hanno mostrato la speciale tronista mentre faceva shopping sfrenato nella capitale francese.

Intanto, sebbene ci siano stati già troppi fraintendimenti e scontri, Sabrina continua a conoscere Giuseppe. Oggi è uscito fuori che lei l’ha ospitato a casa sua durante il weekend. Sabrina si è lamentata perché ha notato che il cavaliere, nel raccontare i momenti vissuti insieme nella sua città, non ha parlato di emozioni.

La registrazione di oggi di Uomini e Donne è stata caratterizzata anche dalla sfilata femminile. Durante questo momento, “Tina ha fatto un macello”. Il motivo? Una dama le ha fatto un omaggio sulla passerella, facendo entrare una mummia. Gemma Galgani ha trovato squallido questo gesto. Ormai è noto a tutti che la dama torinese è spesso stata colpita dalla Cipollari con il termine “mummia”. Dunque, il riferimento era proprio a lei. Tina ha approfittato della situazione sistemando la mummia in studio. Da qui è iniziato il caos, con una forte litigata tra la Cipollari e Gemma.

Sempre durante la sfilata, Sabrina ha regalato un costume a Giuseppe, accompagnato da un biglietto. In questo modo, gli ha chiesto di uscire dal programma insieme. Lui, però, ha dichiarato di aver bisogno di una settimana per riflettere.