Uomini e Donne, Gianmarco ha già scelto? Le rivelazioni di Enzakkione

Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne continua a essere criticato e controverso. Di recente si sono fatte via via più tambureggianti le voci che sussurrano che l’uomo abbia un accordo ‘clandestino’ con la corteggiatrice Cristina Ferrara. Rapido riassunto della situazione: Steri sta conoscendo tre corteggiatrici, vale a dire la già citata Cristina, Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi. Indiscrezioni sostengono che lui avrebbe già deciso di scegliere Ferrara, ma che starebbe mandando avanti il trono per rimanere sotto i riflettori mediatici. Sulla questione è intervenuto Enzakkione, TikToker e amico di Gianmarco (virali sui social i video in cui commentava le esterne di Martina De Ioannon e Steri).

Uomini e Donne, trono di Gianmarco: parla l’amico Enzakkione

Enzakkione, contattato da Fanpage.it, circa il presunto patto segreto tra l’amico e Cristina, ha tagliato corto, affermando che “sono bugie, lui non ha ancora la scelta, gli piacciono tutte e tre”. Quindi ha aggiunto: “Non è vero che esiste un accordo, non capisco perché la gente racconti queste bugie. Lui è una persona talmente vera che non sarebbe capace di fare una finta del genere”. Il TikToker ha inoltre sostenuto che Gianmarco ancora “non riesce a capire veramente cosa provi, è molto confuso, gli piacciono tutti e tre”. “A noi basta che lui sia felice, del resto non ci importa nulla. Chiunque sceglierà, a noi amici andrà bene”, ha concluso Enzakkione.

Come poc’anzi accennato, il TikToker è divenuto popolare tra il pubblico di UeD grazie a dei divertenti video di commento del trono di Martina De Ioannon. In particolare, Enzakkione ha realizzato dei contenuti in cui prendeva spassosamente per i fondelli l’amico Steri. I suoi video hanno addirittura catturato l’attenzione di Maria De Filippi. Quando Gianmarco è stato scelto come tronista, la conduttrice pavese ha così invitato Enzakkione in studio a Uomini e Donne per selezionare le aspiranti corteggiatrici dell’amico.

L’indiscrezione su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Tornando al presunto patto segreto tra Cristina e il tronista, la voce ha iniziato a circolare dopo che qualche giorno fa l’esperta di gossip Deianira Marzano ha scritto su Instagram di essere entrata in contatto con una gola profonda che le ha assicurato che Steri e Ferrara si sono già scelti privatamente. Tale fonte anonima, per corroborare la sua tesi, ha sostenuto che la donna aveva persino lasciato il suo lavoro perché certa di uscire dal programma con il tronista e di cambiare poi professione. Va precisato che l’indiscrezione non ha trovato alcuna conferma concreta o prova schiacciante.