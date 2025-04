Uomini e Donne, trono di Gianmarco a pezzi: accuse di accordi e fughe

Il Trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne sta generando polemiche. Da ex corteggiatore e non scelta di Martina De Ioannon, è diventato tronista per la gioia del pubblico. Ma ecco che ora proprio i telespettatori mostrano delusione per il suo atteggiamento. Attualmente alla sua corte vi sono Cristina Ferrara, Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi. Quest’ultima pare aver già deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi, mentre la prima è al centro di nuove segnalazioni.

In queste ore, Deianira Marzano ha condiviso un’indiscrezione, che poi è stata smentita da più persone. Questa segnalazione riporta che Cristina e Gianmarco si sarebbero messi d’accordo e che sarebbe “tutta una recita”. Non solo, Cristina avrebbe “addirittura lasciato il suo lavoro sicura di uscire con lui e cambiare mestiere”. Questo utente su Instagram, dice all’esperto di gossip di essere certo che “ci saranno altri litigi e poi si dichiareranno innamorati”.

“Il finale peggiore per il trono peggiore della storia. Non sono l’unica che lo sa, se lo sono fatti scappare con la persona sbagliata evidentemente”, così termina questa segnalazione l’utente che resta inonimo. L’esperta di gossip ha poi ricevuto una smentita: “Che cavolata!!!!! Io lo conosco bene, ho il bar accanto al suo negozio… non c’è nessun accordo tra nessuno Ma perché inventare ste cose non l’ho capito”. E non è finita qui. Infatti, è arrivata un’altra smentita sulla segnalazione legata a Gianmarco e Cristina:

“Io conosco un suo amico molto stretto e ti assicuro che non è così… a lui piace molto e sicuramente non escludo che la scelga, ma purtroppo nessun accordo Purtroppo lei sta giocando molto e le segnalazioni che erano arrivate purtroppo al 60 % sono vere, ma evidentemente lui vuole sbatterci la testa”

Nel frattempo, Francesca Polizzi, dopo le ultime registrazioni di Uomini e Donne, ha preso una posizione che fa pensare. La corteggiatrice ha eliminato qualsiasi post legato alla sua esperienza alla corte di Steri dal suo profilo Instagram. Infatti, si presume che Francesca si sia eliminata. Probabilmente la Polizzi ha compreso che Gianmarco è ormai troppo preso da Cristina, alla quale ha dedicato un’intera registrazione secondo le anticipazioni di ieri.

Alessandro Rosica ha aggiunto che, appunto, “Francesca avrebbe capito di non piacere realmente a Gianmarco”. L’esperto di gossip ha continuato facendo notare che “Cristina sarebbe stata smascherata da Gianmarco”, tramite le varie segnalazioni che sono arrivate sul suo conto e che la vedono non interessata davvero a Steri. “Tra poco rimarranno solo Gianmarco e Tina”, ha ipotizzato Rosica su Instagram. In effetti, molti telespettatori credono che questo Trono potrebbe avere un finale non poi così sereno.