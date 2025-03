Uomini e Donne anticipazioni, baci e poi parolacce a Gianmarco

Si fa sempre più rovente e controverso il Trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Il giovane pare avere un po’ di confusione in testa. Peccato che, al posto di tentare di fare un po’ di chiarezza dentro di sé, continui ad assumere atteggiamenti discutibili. Una riprova di ciò la si è avuta durante le registrazioni del dating show di domenica 30 e lunedì 31 marzo. Come reso noto dalla fonte di Isa e Chia Gemma Palagi, nella registrazione festiva, Steri ha portato in esterna Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi. Con la prima c’è stato un lungo e intenso bacio, con la seconda una discussione accesa.

Molta ‘chimica‘ con la Diodato, mentre con Francesca la situazione è precipitata dopo che lei, durante l’esterna a Villa Borghese, gli ha dedicato una canzone cinese tradotta in italiano. Per il tronista è stato un atteggiamento fuori luogo. Lui riteneva che lei avrebbe dovuto trovare il coraggio di cercare un chiarimento per quel che è avvenuto nelle precedenti registrazioni. Così in studio è salita la tensione. Gianmarco non solo se l’è presa soltanto con Francesca, ma pure con Cristina Ferrara. Motivo? perché, a detta sua, le due donne non hanno avuto alcuna reazione quando l’hanno visto baciare Nadia.

Cristina ha replicato al tronista, dicendogli che lei non può sempre incavolarsi per dimostrare che nutre interesse nei suoi confronti. Morale della favola? Gianmarco ha abbandonato lo studio e si è rifugiato in camerino borbottando “va bene basta, non voglio sentire più niente”. Durante lo sfogo ha chiesto scusa a Nadia, sottolineando di non aver voluto mancarle di rispetto nel lasciare la sua postazione.

Si arriva alla registrazione di lunedì 31 marzo. Maria De Filippi ha mostrato il momento in cui Steri ha tagliato la corda arrabbiatissimo il giorno prima. Così è iniziata una forte discussione in studio. Il tronista ha sostenuto che Cristina sia interessata alla sua conoscenza, ma non lo fa vedere. Francesca ha invece sussurrato di essersi sentita presa per i fondelli. Gianmarco ha poi danzato con Nadia con la quale ha una complicità evidente. Con quest’ultima è poi andato in camerino.

Hanno mormorato che Cristina, a detta loro, ha comportamenti altezzosi. Nel corso della chiacchierata è scattato un altro bacio. Cristina, dopo aver osservato la scena ha sostenuto che è solo una questione di ormoni. In cotanta discussione, a un certo punto sempre Cristina – e sempre come riferisce Isa e Chia – “ha battuto varie volte le mani sulle sedioline e l’ha chiamato più volte c*glione”. Alé!