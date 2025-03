Uomini e Donne, Gianmarco vicino alla scelta? Il tronista non lascia dubbi

Gianmarco Steri è, senza ombra di dubbio, il tronista più amato di questa stagione di Uomini e Donne. I suoi fan ci hanno messo un po’ a superare la delusione per la fine della sua frequentazione con Martina, ma hanno voltato subito pagina quando lo hanno visto in esterna per la prima volta con Francesca. Soprannominata “la cinesica”, su X è nato un vero e proprio fandom su questa nuova “coppia” che sta facendo impazzire sempre di più il pubblico di Canale Cinque. Lei è simpatica, spiritosa e riesce sempre a farlo ridere e a tenerlo testa, che di certo non è una cosa da poco. E proprio nell’ultima puntata andata in onda, Gianmarco ha dichiarato: “Se te ne vuoi andare va bene, tanto io ti vengo a riprendere“.

Francesca, nel giro di poche puntate, ha decisamente diviso il pubblico: c’è chi la ama profondamente e chi invece la reputa esagerata nelle sue reazioni. Lo stesso Gianmarco si è lamentato nella scorsa puntata perché non riusciva a capire queste reazioni quando il trono è cominciato relativamente da poco, ma alla fine la sua attrazione e la sua curiosità per Francesca è stata più forte di tutto.

Francesca ha dei dubbi su Gianmarco e vorrebbe una risposta da lui… #UominieDonne pic.twitter.com/CgkSrdgDi9

— Uomini e Donne (@uominiedonne) March 28, 2025

Uomini e Donne, Gianmarco e Francesca: “Il racconto di una storia”

Nell’ultima puntata andata in onda, abbiamo visto Francesca decisamente più tranquilla e pacifica, determinata a non lasciarsi ostacolare dalla sua impulsività. Ha dichiarato infatti di aver provato delle sensazioni molto forti con lui e per questo motivo ha intenzione di andare avanti, nonostante abbia alcuni dubbi che ha bisogno di chiarirsi e che riguardano proprio Gianmarco.

Cristina si è infuriata nel vederli così vicini e contenti: “Sembrate due fidanzati dell’asilo, ma perché non la scegli già? Hai baciato me solo perché sei attratto, è stata una cosa fisica, non lo hai fatto per un’altra ragione” ha dichiarato la corteggiatrice, che come il pubblico sta cominciando a vedere una certa affinità tra lui e Francesca. Gianmarco si è giustificato con lei, ma le sue parole e i suoi atteggiamenti non lasciano dubbi al pubblico che si sta appassionando sempre di più a questa ipotetica storia tra lui e Francesca e che, dopo la delusione della scorsa stagione, adesso sognano un vero e proprio lieto fine.