Uomini e Donne Speciale cancellato in prima serata: decisione e motivi

A distanza di due anni Canale 5 ha deciso di riproporre nelle serate estive della rete Uomini e Donne – La Scelta. Lo speciale, però, non è stato affatto gradito dal pubblico. L’unica puntata trasmessa in replica mercoledì 14 luglio 2021, dedicata alla scelta di Lorenzo Riccardi, si è fermata soltanto al 7,7% di share pari a 1.154.000 spettatori. Le scelte degli ex tronisti del dating sentimentale di Maria De Filippi, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, pare siano destinate a non tornare in onda nelle prossime settimane e quindi cancellate dal palinsesto.

L’idea di ritrasmettere le puntate, dunque, si è rivelato un vero e proprio flop per Mediaset battuta dal primo canale della Tv di Stato. Da oltre 40 anni Piero Angela con Super Quark non smette di coinvolgere il pubblico. Con la prima puntata della nuova stagione del programma culturale ha fatto il pieno di ascolti interessando 2.263.000 spettatori pari al 13% di share e raddoppiando il numero di quanti hanno seguito Uomini e Donne in prima serata.

La decisione di fare a meno della seconda replica di Uomini e Donne va anche contestualizzata nell’ottica di un prime time sofferente che in questa calda estate fatica a toccare quota 10%. Solo il lunedì, grazie alla nuova edizione di Temptation Island, Canale 5 riesce a superare il 20%.

Mr. Wrong – Lezioni d’Amore in prima serata si è rivelato una delusione. In daytime, però, riusciva a raccogliere uno share doppio e più spettatori. Neanche Masantonio-Sezione Scomparsi con Alessandro Preziosi è riuscito a decollare, suscitando qualche frecciata all’azienda da parte dell’attore.

Cancellate le repliche di Uomini e Donne di sera: cosa va in onda su Canale 5

Al posto delle repliche di Uomini e Donne – La Scelta, da mercoledì 21 luglio 2021, Mediaset ha deciso di trasmettere il film Benvenuti al Sud. La pellicola è diretta da Luca Miniero e vede la presenza, tra gli altri, la presenza di Claudio Bisio e Alessandro Siani.

Entrambi gli attori, a partire dalla prossima stagione tv, diventeranno conduttori di due programmi: il primo sarà protagonista di Zelig con Vanessa Incontrada, mentre il secondo il nuovo volto di Striscia la Notizia.