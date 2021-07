Ascolti tv ieri 14 luglio 2021: SuperQuark e UeD, chi l’ha spuntata

Gli ascolti tv di mercoledì 14 luglio 2021 sono stati vinti da SuperQuark. Piero Angela è tornato in prima serata su Rai1 e ci resterà per sette settimane con un nuovo ciclo del suo programma divulgativo. Nella nuova stagione il conduttore sarà protagonista dello spazio dedicato all’archeologia. 2.263.000 telespettatori, pari al 13% di share, hanno visto il primo appuntamento della nuova stagione. Il pubblico ha avuto modo di vedere la mostra sui Gladiatori, le meraviglie archeologiche di Ostia Antica e ha potuto seguire anche l’approfondimento scientifico riguardo i virus, gli anticorpi monoclonali e i vaccini.

Niente da fare per la replica di Uomini e Donne – La Scelta proposta su Canale 5. Sono stati 1.154.000 telespettatori, pari al 7,7% di share a rivedere la decisione presa di Lorenzo Riccardi su Claudia Dionigi a discapito di Giulia Cavaglia. La costola di Uomini e Donne, mai più tornata in prima serata, è andata in onda nel febbraio 2019 contro Sanremo Young di Antonella Clerici. Nel castello allestito per l’occasione hanno preso parte in ruoli diversi anche Giulia De Lellis, Gemma Galgani, Anahi Ricca e Valeria Marini.

Lorenzo e Claudia sono una delle coppie di Uomini e Donne il cui amore dura ancora oggi. La coppia ha già festeggiato due anni d’amore e il loro rapporto si è intensificato sempre di più. Hanno avviato un progetto nell’ambito della moda e sognano di diventare genitori molto presto.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 Delitti in Paradiso 1.288.000 spettatori (7.3%). Italia 1 Chicago Fire 1.224.000 spettatori (7,2%). Rai3 Speciale Chi l’ha Visto? 2.071.000 spettatori (11,4%). Rete4 Zona Bianca 863.000 spettatori (5.6%). La7 Hunting Hitler – Caccia a Hitler 567.000 spettatori (3.7%). TV8 Name That Tune – Indovina la Canzone (2.2%) 354.000 spettatori. Sul Nove Fratelli d’Italia 360.000 spettatori (2%).

Estate in Diretta ascolti: leggero calo per Roberta Capua e Semprini. Male Il Paradiso delle Signore

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 luglio 2021, c’è stato un leggero calo di ascolti per Estate in Diretta. Il programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini, che hanno preso la linea al 9,6% di share e 1.020.000 telespettatori conquistati da Il Paradiso delle Signore in replica, hanno ottenuto nella prima parte il 10,8% di share con 1.055.000 spettatori mentre nella seconda parte il 16,1% e 1.426.000 spettatori. Segnaliamo, inoltre, il calo anche de Il Pranzo è Servito. Il programma di Flavio Insinna è stato visto da una media netta di 1.510.000 spettatori pari al 12%.