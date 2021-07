Alessandro Preziosi operato: grande paura e quella frecciatina a Mediaset

In una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano Alessandro Preziosi ha parlato per la prima volta dell’operazione chirurgica al quale è stato costretto a sottoporsi qualche tempo fa. L’attore napoletano è stato operato alle corde vocali. Un intervento necessario, arrivato dopo aver ricevuto la sceneggiatura di Masantonio, fiction che lo vede protagonista nell’estate 2021 su Canale 5.

Alessandro Preziosi è stato operato a marzo 2019. “Trovarono una piccola cosa che sarebbe potuta diventare qualcosa di più serio. E così mi hanno subito operato”, ha fatto sapere l’ex compagno di Vittoria Puccini. Un problema di salute che ha costretto l’interprete 48enne a rivedere certi abitudini: fumava molto e mangiava in maniera sregolata. Oggi il peggio è passato e Preziosi è in ottima forma.

L’attore è molto contento del lavoro realizzato con Masantonio, fiction che ha già ottenuto un discreto successo in Francia. Alessandro Preziosi non ha però nascosto una certa delusione per la scelta Mediaset di trasmettere la serie in estate:

“Non mi metto a criticare le scelte aziendali. Però questa serie è un progetto in cui credo molto, ci abbiamo creduto tutti: la scrittura è potente, il livello del cast è alto, la storia ha un’evoluzione imprevedibile. Mi avrebbe fatto piacere se l’avessero messa a disposizione di una platea più ampia”

Al momento Alessandro Preziosi non ha altri impegni con Mediaset. Al contrario è in trattative per nuovi progetti con la Rai anche se spera di tornare al cinema: Preziosi non ha nascosto di preferire i film alle serie tv che rischiano di diventare troppo lunghe.

Le parole di Alessandro Preziosi sul gossip

Alessandro Preziosi ha inoltre voluto dire la sua sul gossip: lo trova qualcosa per menti piccole. Un sport incomprensibile, l’ha definito il protagonista di Masantonio. A detta di Preziosi pure uno spreco di energie per i paparazzi che stanno ore appostati o per chi inventa fake news.

Alessandro ha spiegato che molto spesso a causa del gossip si è sentito inadeguato. Per il quasi 50enne è stato umiliante giustificarsi con i propri cari per notizie false o anche solo per aver dato un bacio in pubblico a qualcuno. Preziosi si è poi arrabbiato molto quando sono uscite delle foto con i suoi figli.

L’indimenticabile conte Fabrizio Ristori di Elisa di Rivombrosa è padre di Andrea Eduardo, nato 26 anni fa dalla relazione di gioventù con Rossella Zito, e Elena, avuta 15 anni fa dalla collega Vittoria Puccini. Al momento non è chiara la situazione sentimentale di Preziosi: dopo la fine della relazione con la giovane Greta Carandini non ha più ufficializzato alcuna liaison.