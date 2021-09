Uomini e Donne, Sossio e Ursula: ormai è soap opera, le dolci foto rimosse

Si prendono, si lasciano, poi tornano insieme ma cancellano tutto. Non finisce di regalarci soddisfazioni la tiritera amorosa fra Ursula Bennardo e Sossio Aruta. I due ex Uomini e Donne, di cui nei giorni scorsi non si è parlato d’altro, potrebbero (il condizionale è d’obbligo) essere tornati insieme. Ma perché si dice che fra i due è tornata a bruciare la fiamma della passione?

Facciamo un passettino indietro. In tempi non sospetti, Sossio Aruta pubblica una strana storia su Instagram, scrivendo un “Game Over” che aveva spinto in molti a pensare che con Ursula fosse finita. Un’intuizione corretta, visto e considerato che poi la diretta interessata ha commentato la cosa, sottolineando quanto fosse stato sconveniente avvisare i suoi follower senza prima confrontarsi con lei.

A questo punto però il mistero ha iniziato ad infittirsi. Alcune persone, infatti, avevano notato i due ancora felici ed insieme ad un mercato sotto casa. Le segnalazioni sono finite nelle mani della regina del gossip Deianira Marzano, che ha però permesso ad Ursula di spiegarsi. La rottura sarebbe infatti avvenuta dopo quell’ultima uscita pubblica.

Ursula Bennardo è poi tornata personalmente sulla questione sui social, spiegando ai fan (se così vogliamo dire) le ragioni della rottura, fra l’altro ad un passo dal matrimonio. Alcuni avevano sospettato che la fine della loro relazione fosse legata ad un tradimento da parte di Sossio. Voci, queste, che la ex Uomini e Donne ha prontamente smentito. La storia d’amore può dunque dirsi definitivamente conclusa e parte del passato? Forse no, almeno stando alle ultime immagini apparse online.

Sossio Aruta pubblica le foto di lei e Ursula felici e insieme, poi cancella

Il calciatore ha caricato online lo scorso 24 settembre (quindi nel bel mezzo della apparente tempesta) alcune foto romantiche in compagnia della Bennardo. Due scatti pubblicati sulle Instagram Stories con tanto di tag, ma rapidamente cancellati.

In men che non si dica le foto sono state screenshottate e inviate, tra gli altri, a pagine Instagram gossippare come quella, molto seguita, di Amedeo Venza. Nella prima vediamo i due coccolarsi teneramente appoggiati ad un muro, nella seconda (disponibile sulla pagina Instagram Gossiptvvv) lei è seduta sulle spalle di lui, in piscina. Quale sia la verità sulla rottura fra Sossio e Ursula, insomma, per il momento non è dato sapere.