Sossio e Ursula, perché si sono lasciati? Tradimento? Parla la Bennardo

Continua a far chiacchierare la rottura tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo di Uomini e Donne. I due si sono mollati a un passo dal matrimonio. I motivi della separazione sono rimasti avvolti nel mistero per giorni ma più di qualcuno ha parlato di probabili tradimenti. Malelingue che hanno spinto la parrucchiera pugliese, ex Dama del Trono Over, a fare chiarezza sui social network.

Ursula Bennardo su Instagram ha fatto sapere:

“Non è finita per un tradimento, non c’entra né una donna né un uomo! Ve lo avrei detto subito, ovvio!”

Dunque, nessun problema di corna tra Sossio e Ursula, che dopo il primo incontro a Uomini e Donne sono stati protagonisti a Temptation Island Vip e Grande Frande Fratello Vip. Due format sicuramente tosti che hanno messo a dura prova la coppia che però è riuscita sempre a restare unita. Tanto che il loro legame si è rafforzato giorno dopo giorno.

Restano ignoti quindi i motivi dell’addio tra Sossio e Ursula. Per alcuni si tratterebbe addirittura di una messinscena per far parlare della coppia ma i diretti interessati hanno ribadito che ci sono dei problemi concreti tra di loro. I due restano genitori amorevoli per la piccola Bianca, che ha solo due anni.

Uomini e Donne, Sossio e Ursula non si sposano più

Sossio Aruta e Ursula Bennardo dovevano convolare a nozze nel 2020 ma l’emergenza Coronavirus ha fatto slittare tutto al 2022. Gli ex volti di Uomini e Donne sognavano un matrimonio in grande stile, senza mascherine e regole di distanziamento. La loro storia d’amore è però giunta al capolinea prima dei fiori d’arancio.

Se Sossio Aruta ha prontamente aggiornato i fan sulla sua situazione sentimentale Ursula Bennardo ha preferito, almeno inizialmente, restare in silenzio. Le ultime stories di Instagram prima del grande annuncio ritraevano l’amica di Valeria Marini sorridente e spensierata con la figlia Bianca.

Non è la prima volta che Sossio e Ursula si dicono addio: già qualche anno fa, prima della nascita della loro bambina, si erano mollati per poi regalare un’altra chance alla loro relazione. Pure questa volta si tratterà di una breve separazione o di un vero e proprio addio?