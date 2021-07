Sossio e Ursula, è crisi economica: “Ricominciare da 0 a 50 anni è difficile”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo starebbero attraversando un periodo nero dal punto di vista economico. A riferirlo sono stati i diretti interessati che si sono confidati al settimanale Uomini e Donne Magazine, spiegando che le entrate familiari scarseggiano. Una situazione che sta preoccupando non poco sia l’ex cavaliere sia l’ex dama del Trono Over. La coppia, inoltre, di recente si è contagiata ed ha affrontato il Covid. Nelle scorse ore, finalmente, una buona notizia: entrambi hanno sconfitto il virus.

“Sono incappato in uno di quei periodi particolari, dove le notizie negative arrivano tutte insieme, così come è sempre stato nella mia vita. Il licenziamento, poi i problemi di salute”. Così l’ex gieffino vip Sossio Aruta al settimanale che pone il focus sui volti di UeD. Quindi ha aggiunto: “Ho perso la stabilità economica e da quel momento mi ritrovo senza entrate e ricominciare da zero a cinquant’anni è difficile. Sto cercando di rimettermi in gioco sotto diversi fronti”.

La questione interessa anche la sua compagna Ursula. Anche lei, parlando con il magazine di UeD, ha sottolineato il momento di difficoltà che sta passando con la famiglia: “Già da mesi non ricevo aiuti neppure su un altro fronte: mi ritrovo a dovermi occupare totalmente dei miei tre ragazzi sul piano economico, senza il contributo di nessuno”.

Una simile confidenza la coppia l’aveva fatta lo scorso aprile, raccontando di essere stata colpita da ciò che si era abbattuto su migliaia di altri italiani: ossia una crisi lavorativa, e quindi economica, scatenata dall’avvento del Covid. “Solo che noi, a differenza di altri, siamo personaggi pubblici e in qualche modo riusciamo a stare a galla”, spiegava Aruta in quel frangente.

Gli faceva eco Ursula che disse che riusciva ad avere introiti grazie al suo lavoro da influencer e che comunque poteva contare sull’azienda di famiglia anche se il Covid aveva provocato problemi pure su tal fronte.

Sossio e Ursula, matrimonio a data da destinarsi

Sossio e Ursula, a causa della diffusione del coronavirus, sono stati costretti a rimandare anche il matrimonio che era previsto per questo periodo. Tutto è stato procrastinato a data da destinarsi. Probabilmente l’evento avrà luogo il prossimo anno. Bennardo ha ricordato inoltre che sia per lei che per il compagno si tratta di seconde nozze. Per questo, alla celebrazione, saranno invitati solo gli affetti più stretti.

Una piccola anticipazione della festa è stata data sempre da Ursula che ha parlato di una mini-vacanza per tutti gli invitati lunga tre giorni. Sossio ha invece detto che il matrimonio si farà quando si potrà stare liberamente senza mascherina e quando cadranno le limitazioni anti Covid. Insomma, una volta passata la pandemia si darà il via ai festeggiamenti. Auguri!