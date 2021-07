UeD Sossio senza freni: attacco a Ciavarro e le ambizioni tv di Ursula

Sossio Aruta, ex cavaliere di Uomini e Donne, nonché ex concorrente di Temptation Island Vip e del Grande Fratello Vip, in una intervista ‘tambureggiante’ rilasciata al magazine Di Più ha parlato ampiamente delle sue esperienze televisive e del suo rapporto con Ursula Bennardo, la dama che conobbe nel dating show di Maria De filippi e dalla quale ha avuto una figlia, Bianca.

Il calciatore, nella chiacchierata con il settimanale, parte dalla sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. In particolare da un suo ex compagno di viaggio, Paolo Ciavarro, attaccandolo frontalmente e ritenendolo un “fantasma”, vale a dire il concorrente a detta sua “più deludente” dell’edizione numero quattro del reality.

Innanzi tutto Sossio ricorda di essere entrato in gioco a metà e di aver ottenuto il terzo posto. “Se non ci fossero stati due giovanissimi con storie da gossip, chissà forse avrei vinto”, ragiona (Ciavarro si classificò secondo, il gradino più alto del podio fu conquistato da Paola Di Benedetto). Quindi la bordata al figlio di Eleonora Giorgi: “Una persona che non porto nei miei ricordi e mi ha stupito il suo podio è Paolo Ciavarro, sinceramente in casa era un fantasma non so cosa abbia conosciuto di lui il pubblico. Resterà un mistero”.

Capitolo Temptation Island Vip: in diverse occasioni la redazione del programma, che in questi giorni è tornato in onda con una nuova edizione targata Filippo Bisciglia, ha subito attacchi. C’è chi sostiene che le trame amorose vengano pilotate dall’alto e che i concorrenti recitino. Tale tesi fu alimentate indirettamente pure da Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia. L’attore scatenò l’ira di sua maestà Maria De Filippi che con la sua azienda, La Fascino pgt, procedette per vie legali nei suoi confronti.

“Nessun reality è gestito o pilotato. Assolutamente no, è il concorrente che vive l’esperienza istintivamente oppure con un copione personale”, spiega Sossio, che, come poc’anzi detto, i reality li conosce molto bene, avendone fatti diversi (tra cui anche Campioni – Il sogno. Fu la sua prima esperienza televisiva).

Sempre parlando di Temptation e di presunti temi gonfiati a regola d’arte, Aruta è categorico: “Assolutamente no, non lo esagerano. Non possono esagerarle, come potrebbero? Sono bravi nei montaggi e quindi si vede il succo del negativo. I gesti e le parole sono tue”.

L’ex cavaliere di UeD si è poi soffermato sulle ambizioni della compagna Ursula, narrando che le sirene della televisione continuano ad allettarla. Per diverso tempo, per via della gravidanza di Bianca e della sua nascita, ha dovuto naturalmente mettere in stand by eventuali obbiettivi relativi al piccolo schermo. Adesso la Bennardo inizia però a guardarsi attorno con la speranza che un giorno possa arrivare la chiamata giusta.

“Il suo sogno – dice Aruta – è quello di partecipare ad Amici Celebrity. Ursula è una bravissima ballerina ma essendo diventata mamma a 18 anni non ha avuto modo di emergere quindi se lo meriterebbe il successo per il suo talento”. Sossio aggiunge che la compagna è alquanto incuriosita anche dal Grande Fratello. In questo caso però il calciatore nutre delle “perplessità“.

“Ursula è molto espansiva, solare, non so come sarebbe per me vederla con altri uomini, ridere, scherzare, ballare, dormire … non so mi viene l’ansia al pensiero. Forse sarei geloso anche se mi fido”, conclude.