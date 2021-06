Sossio e Ursula di Uomini e Donne sono positivi al Covid. Una notizia che ha colto di sorpresa la coppia, perché proprio non sospettavano di essersi esposti al rischio di contagio in occasioni o contatti con altre persone. Non se lo aspettavano insomma, tant’è che non riescono a spiegarsi come e dove potrebbero averlo preso. A rivelare ai fan di essere positivi al Coronavirus è stata Ursula Bennardo ieri tra le sue stories di Instagram, spiegando anche di averlo scoperto per caso. Sossio sabato avrebbe dovuto presenziare a un evento a Torino, quindi ha fatto un tampone per poter partire da Taranto. Ursula ha deciso di farlo insieme a lui, per avere una maggiore sicurezza.

Ebbene, i tamponi di entrambi hanno dato esito positivo e da quel momento è iniziata una gran confusione per la coppia. In realtà Ursula da qualche giorno avvertiva uno strano malessere, ma pensava fosse dovuto a un’allergia. Invece ha capito che era colpa del Covid. Tuttavia, le condizioni di salute di Ursula e Sossio non sono preoccupanti. L’ex Dama ha voluto subito tranquillizzare tutti su questo punto. Oggi invece a parlare è stato Aruta, che attraverso un video su Instagram ha svelato di avere qualche sintomo:

“Fortunatamente le mie condizioni non sono gravissime, ma vi posso assicurare che sto malissimo. Ho perso già quattro chili, mal di stomaco e di testa. Debolezza, sono senza forze, mal di schiena. Un disastro”

Insomma, Sossio Aruta col Covid non è grave ma sta abbastanza male. Nel video ha colto l’occasione per ringraziare i tantissimi fan che da quando hanno saputo la notizia si sono riversati sul suo profilo social per esprimergli vicinanza e affetto. Lo stesso ha fatto anche Ursula, che accetta volentieri consigli su come affrontare la situazione da chi ci è già passato.

Oltre a svelare come sta, Sossio ha spiegato che aveva già prenotato il vaccino anti-Covid ma purtroppo non ha fatto in tempo a farlo. Il Coronavirus li ha beccati prima, e senza che loro sospettassero di essere entrati in contatto col maledetto virus. Sossio e Ursula aggiorneranno i fan sulle loro condizioni di salute nei prossimi giorni. Prima di salutare i fan, però, l’ex Cavaliere del Trono Over ha invitato tutti a non abbassare la guardia: