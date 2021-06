Uomini e Donne, Sossio e Ursula positivi al Covid: come stanno

La coppia del Trono Over di Uomini e Donne ha contratto il Coronavirus e ora si trova in isolamento in casa

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono risultati positivi al Coronavirus. A farlo sapere è stata l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, la quale tiene sempre informati i suoi fan. In queste ore, ha condiviso sulle sue Stories di Instagram un lungo messaggio per spiegare al pubblico che la segue cosa sta accadendo. Pensa che sia giusto dirlo, in quanto condivide sempre tutto con loro.

“Devo darvi una brutta notizia”, così Ursula inizia il discorso. Dopo di che, entra nel dettaglio e fa sapere che Sossio aveva un evento importante a Torino, sabato. Pertanto, come di prassi, ha dovuto eseguire un tampone per partire. Per precauzione, anche la Bennardo ha scelto di effettuare il test. Entrambi sono risultati positivi al Covid-19.

In questi giorni, Ursula aveva già rivelato ai suoi fan che si sentiva poco bene. Pensava di trattasse di una semplice allergia, ma ora collega tutto al virus, compreso il dolore alla cervicale. Adesso la coppia del Trono Over deve stare in casa in isolamento. “Per fortuna, stiamo bene”, precisa l’ex dama del programma di Maria De Filippi.

In questi ultimi giorni non sono stati a contatto con nessuno. Persino i suoi figli, per motivazioni diverse, non si trovavano a casa. La piccola Bianca, invece, si trova insieme a loro. Sulla bambina, però, non ha dato alcuna informazione. Dalle sue parole è comunque facile intuire che tutti, compresa Bianca, stanno bene. Conclude poi il suo messaggio, affermando che terrà aggiornati i suoi fan, che le faranno sicuramente compagnia nel periodo in cui dovranno restare in quarantena.

La pandemia del Coronavirus ha colpito anche le vite di Sossio e Ursula, nell’ambito professionale. Con un’intervista sul settimanale Mio, la coppia aveva fatto sapere che la situazione non è per nulla semplice. Nonostante ciò, l’ex cavaliere e l’ex dama si sono mostrati positivi verso un futuro migliore. Sempre a causa dell’emergenza Covid, Ursula e Sossio hanno dovuto rimandare il loro matrimonio a data da destinarsi.

Avrebbero dovuto convolare a nozze lo scorso 23 giugno, ma hanno scelto di attendere tempi migliori. Su Uomini e Donne Magazine, Ursula continua a dare aggiornamenti sull’organizzazione delle nozze.

In particolare, di recente ha fatto sapere ulteriori dettagli sulla location e sul ruolo che vorrebbe dare al suo figlio più grande, Michele.