Dopo la quarantena, Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono riusciti a battezzare la loro figlia Bianca. Oggi domenica 5 luglio 2020 la coppia festeggia l’evento. Per l’occasione la bimba è stata vestita con un abitino rosa e un cerchietto che ha fatto faville sui social, dove mamma e papà hanno immortalato il loro frutto d’amore. I fan degli ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne sono stati tutti d’accordo nel ritenere la scelta del vestitino azzeccatissima. Alla festa è spuntato anche Riccardo Guarnieri, altro ex cavaliere celebre del parterre ‘Over’ della trasmissione di Maria De Filippi. L’uomo si è presentato senza Ida Platano, con la quale pare che stia vivendo l’ennesima crisi sentimentale. Con Sossio, invece, da tempo sono stati archiviati gli attriti del passato. La partecipazione al battesimo di Bianca da parte di Riccardo ne è una ulteriore prova.

Uomini e Donne, il battesimo di Bianca. Sossio e Ursula gioiscono, alla festa spunta Riccardo Guarnieri senza Ida Platano

Ursula, in piena emergenza sanitaria, durante il lockdown, lo aveva detto che non appena sarebbe stato possibile avrebbe fatto battezzare la piccola. Ora che la situazione relativa ai contagi è migliorata (seppur l’allerta rimane alta), ecco che è stato celebrato il rito. Grande felicità anche per Sossio che sta attraversando un periodo positivo, dopo aver affrontato momenti bui in passato; è di pochi giorni fa la notizia che è stato assolto nel processo che gli contestava il mancato pagamento degli alimenti ai figli avuti da una precedente relazione. La vicenda ha avuto un lieto fine per Aruta, che ha esultato togliendosi anche diversi sassolini dalle scarpe. In particolare, rivolgendosi a chi ha insinuato la sua integrità di padre. La sua furia è stata diretta pure contro Antonio Zequila, suo ex compagno di viaggio al Grande Fratello Vip 4.

Uomini e Donne, Sossio contro Zequila

Con un post molto duro divulgato su Instagram pochi giorni fa, Sossio ha attaccato frontalmente Zequila, che ai tempi del GF Vip 4 aveva fatto emergere la questione degli alimenti non pagati da Aruta ai figli. Una situazione che fece imbestialire l’ex cavaliere di Uomini e Donne che, dopo la sentenza a suo favore, ha subito menzionato l’attore, riservandogli parole tutt’altro che tenere.