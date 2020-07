Uomini e Donne oggi, Ida e Riccardo in crisi: arriva la conferma

In queste settimane i fan hanno ipotizzato una crisi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Li avevamo lasciati felici e innamorati, mentre vivevano la quarantena nell’abitazione di lei. Qualcosa, però, sembra essere andato storto. Non si tratta di una notizia inaspettata, visto che ormai da diversi giorni i due non hanno più condiviso foto che li ritraggono insieme sui social. Proprio per tale motivo, è stato impossibile non pensare a una crisi di coppia. Non si tratta certamente della prima volta che ritroviamo Ida e Riccardo mentre cercano di rimettere insieme i pezzi, dopo vari problemi e difficoltà. Questa volta non sappiamo esattamente cosa sia accaduto tra loro, ma la Platano pare confermare la crisi. Nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, si legge una breve dichiarazione di Ida, che lascia appunto intendere che sia accaduto qualcosa di davvero doloroso tra lei e Riccardo. Scopriremo nel dettaglio, secondo quanto si legge sulla rivista, nel prossimo numero.

Uomini e Donne oggi, Ida Platano e Riccardo Guarnieri in crisi: lei conferma

Nel prossimo numero del Magazine del programma, Ida Platano aprirà il suo cuore e svelerà al pubbblico cosa sta realmente accadendo con Riccardo Guarnieri. Nel frattempo, la rivista riporta una breve dichiarazione della dama: “Raccontare gli ultimi tre mesi che abbiamo vissuto sarebbe pressoché impossibile, nonché per me molto doloroso ripercorrerli in ogni dettaglio”. Dalle sue parole possiamo intendere, in modo chiaro, che qualcosa non va. Come leggiamo sul Magazine, attualmente, la Platano sta vivendo un momento davvero complicato. Dunque, sembra proprio che tra Ida e Riccardo sia in corso una crisi. Addirittura, la coppia potrebbe essersi divisa in queste settimane. Per scoprire quanto sta realmente accadendo tra loro, dobbiamo attendere la prossima settimana. In attesa della sua verità, i fan non possono non sperare in una riconciliazione.

Ida e Riccardo dopo Uomini e Donne: un altro momento difficile per la coppia del Trono Over

Ida e Riccardo rappresentano due dei volti più amati del programma. La loro storia d’amore ha appassionato e conquistato il pubblico di Canale 5. Lo scorso inverno, il Guarnieri aveva donato alla dama un anello, attraverso cui le chiedeva di convolare a nozze. Dopo di che, la coppia ha iniziato una convivenza, trascorrendo la quarantena insieme. Tra pulizie, cucina e momenti romantici, Ida e Riccardo rivelavano di aver trovato finalmente la serenità, che pare sia stata nuovamente compromessa!