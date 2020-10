Uomini e Donne, le Valli di nuovo travolte dalle accuse: Ludovica sbotta

Le sorelle Valli di nuovo travolte dalle polemiche. Pare che la gente debba per forza trovare qualcosa che non va nel rapporto tra Beatrice e Ludovica e ogni occasione è buona per lanciare accuse. Stavolta il motivo scatenante delle nuove polemiche è stato il battesimo della piccola Azzurra, figlia di Beatrice e Marco Fantini. La coppia ha scelto la giornata di ieri, domenica 11 ottobre, per battezzare la loro secondogenita e alla festa erano presenti tutti, anche la famiglia di Beatrice. Ludovica compresa. Ma chi continua a pensare che sia in corso una faida tra sorelle è andato a trovare il pelo nell’uovo. Nelle foto postate su Instagram, Ludovica non appare mai vicina ai figli di Beatrice ma a quelli di Eleonora sì. E questo, secondo qualcuno, significherebbe quasi che Ludovica faccia delle distinzioni tra i suoi nipoti.

Ludovica Valli, polemiche e accuse dopo il battesimo di Azzurra: cosa è successo

A poco tempo di distanza dall’ultima bufera, Ludovica si è vista in dovere di fare delle precisazioni in merito alle nuove accuse. E così ha pubblicato un lungo messaggio tra le sue stories in risposta a chi le stava facendo notare che non aveva nessuna foto con Azzurra, la festeggiata. Ludovica ha ricevuto messaggi in cui le hanno detto di essere una brutta persona perché non ha pubblicato foto con i figli di Beatrice. Ha fatto notare che la gente è sempre pronta a puntare il dito e ad accusare, ignorando però come stanno davvero le cose. “Sono stanca, oggi più che mai”, ha scritto Ludovica prima di spiegare perché è andata così. A quanto pare Marco e Beatrice hanno fatto una scelta precisa ieri: a causa del Covid hanno preferito limitare i contatti e quindi sarebbe questo il motivo per cui Azzurra non era in braccio a Ludovica per scattare una foto.

Uomini e Donne, Ludovica Valli risponde alle critiche sul rapporto con i figli di Beatrice

L’ex tronista, che aspetta il suo primo figlio, ha chiarito: “Vi dico solo che a volte bisogna anche rispettare i genitori se, in una situazione come quella (soprattutto) attuale, sono un po’ premurosi e giustamente preferiscono evitare troppi contatti”. Ludovica si è detta dispiaciuta per ciò che è successo perché non vorrebbe passare per la persona che non è. Dopo aver spiegato come sono andate le cose ha chiarito che le chiacchiere stanno a zero. E per terminare il suo sfogo ha scritto un gigantesco “Ora basta!”.