Sorelle Valli e il ‘caso’ della gravidanza di Ludovica: le parole di Eleonora

Ci risiamo: le sorelle Valli vanno d’accordo o meno? La questione non è nuova. Già in passato, a più riprese, si è mormorato di un rapporto non proprio idilliaco tra le congiunte Ludovica, Beatrice ed Eleonora (la meno nota delle tre e l’unica a non aver partecipato a Uomini e Donne). Il chiacchiericcio è tornato in auge nelle scorse ore dopo che ‘Ludo’, fresca di notizia annunciata relativa alla sua dolce attesa, ha così risposto a chi le chiedeva perché Eleonora e Beatrice non le avessero rivolto alcun gesto social di congratulazioni: “Eeeee, lei (Beatrice, ndr) è così, non so che dirvi… Ma ragazze non chiedete a me, chiedete a loro. Io non saprei cosa rispondervi”). Insomma, un’esternazione che ha lasciato parecchi dubbi su che aria tiri. Ma c’è dell’altro: dopo tali parole Beatrice è rimasta in religioso silenzio; non Eleonora che via Instagram ha parlato della vicenda.

Eleonora e Beatrice Valli, il silenzio social sulla gravidanza di Ludovica

“Non darò più giustificazioni in merito a cose che non vi riguardano”, ha scritto su Instagram Eleonora, ribadendo il concetto a voce in una seconda Stories: “Queste news e questi giri non mi interessano”. Nessun accenno a Ludovica, ma con ogni probabilità, il soggetto sottinteso delle dichiarazioni, sono proprio le news riguardanti la dolce attesa della sorella. Rimane da capire perché Beatrice ed Eleonora, che sui social sono attivissime e per nulla avare di interazioni con fan, amici e conoscenti, non si siano spese per la sorella minore. Il vociferare su presunti rapporti non idilliaci, come sopra accennato, non è per niente inedito e probabilmente proseguirà anche nelle prossime settimane.

Ludovica Valli: chi è Gianmaria, il futuro papà

Ludovica, un paio di giorni fa, ha annunciato di essere incinta. Aspetta un bebè da Gianmaria De Gregorio, imprenditore 37enne a cui si è legata circa un anno e mezzo fa. Subito l’ex tronista ha capito che la relazione sarebbe stata differente rispetto a quelle passate, definendo Gianmaria l’uomo della sua vita. Per quel che riguarda la gravidanza, la giovane dovrebbe partorire, più o meno, a metà marzo. Lo farà a Milano, come lei stessa ha fatto sapere di recente tramite i suoi profili social.