Uomini e Donne, Sonia Pattarino spunta con un noto attore: il rapporto

Uomini e Donne, Sonia Pattarino spunta con un celebre attore: il rapporto tra i due

Che feeling tra Sonia Pattarino e Simone Riccioni! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che da poche settimane ha chiuso la love story con Ivan Gonzalez, è spuntata su Instagram al fianco del celebre attore classe 1988, nonché regista, scrittore e sceneggiatore. Immediatamente i fan sono caduti in preda alla curiosità: che succede? Sonietta ha ritrovato l’amore? Anche sotto al profilo social di Simone si sono scatenati gli utenti, che hanno subito pensato a un flirt alla luce del sole. Tuttavia sono rimasti un po’ insoddisfatti quando hanno scoperto la verità: Sonia e Simone si sono immortalati assieme perché hanno fatto una collaborazione per Zara. Detto questo, entrambi hanno detto di essere molto contenti di essersi conosciuti.

“Una bella amicizia….cosa avete capito? Con Zaraaa”, ha scritto Sonia a corredo dello scatto in cui è spuntata al fianco di Simone. Immediata la pioggia di commenti dei fan che hanno subito sperato che il fascinoso Riccioni avesse iniziato una relazione con la Pattarino. “Per ora una bella amicizia”, ha chiarito l’ex corteggiatrice che, con quel “per ora”, ha lasciato aperta una porta; anzi, un portone. Anche Riccioni ha detto la sua sul legame. “Lei mia fidanzata? No, è una amica con cui lavoro”, ha risposto l’attore ad alcuni suoi fan Instagram. Anche perché Simone non è chiaro se sia già impegnato o meno.

Uomini e Donne, Sonia e Ivan: l’addio

Sonia torna a sorridere, dopo l’addio all’ex tronista Gonzalez. “Davanti a questa sua assenza, e considerando tutto il periodo difficile che abbiamo attraversato, ho preso la decisione di chiudere la nostra storia”, dichiarava tre settimane fa al magazine di Uomini e Donne. “Ci siamo lasciati per telefono – ha aggiunto – e lui non ha voluto neanche un successivo confronto faccia a faccia. In questo mese non ha fatto nulla per recuperare”. Dopo queste dichiarazioni, tra la Pattarino e Ivan c’è stato un botta e risposta polemico. Poi il silenzio, il miglior balsamo per digerire un naufragio sentimentale.