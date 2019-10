UeD, Ivan e Sonia scontro: la nuova frecciatina di lui, la Pattarino risponde

UeD, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino: è scontro dopo la rottura

Nuovo scontro tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino dopo la fine della loro relazione. L’ex coppia di Uomini e Donne da qualche settimana ha annunciato la rottura definitiva. Da tempo si parlava di crisi ed effettivamente, secondo quanto l’ex corteggiatrice racconta nella sua intervista, c’è stata. I due poi avrebbero deciso di partire per il Messico, dove avrebbero ritrovato la serenità. Qualcosa poi è andato storto, in particolare la rottura sarebbe arrivata durante il compleanno della Pattarino. A raccontare ciò è stata proprio Sonia, attraverso un’intervista sul settimanale di Uomini e Donne Magazine. Pare, però, che quanto detto dall’ex corteggiatrice non sia stato per nulla apprezzato da Ivan. Quest’ultimo ha inizialmente commentato il titolo dell’intervista, un giorno prima che uscisse il giornale, e sembra inviare una nuova frecciatina a Sonia. Il Gonzalez parla di una storia raccontata male, dove il lupo appare sempre come quello cattivo. Impossibile non fare riferimento a quanto rivelato nell’intervista dalla Pattarino, che risponde a sua volta su Instagram.

Un nuovo battibecco tra Ivan e Sonia sui social. Attraverso le Stories, entrambi rispondono dichiarando il proprio pensiero. “In una storia male raccontata, il lupo sarà sempre quello cattivo“, scrive Gonzalez qualche ora su Instagram. Ed ecco che questa mattina, la Pattarino dà la sua risposta. “Volevo dirvi che, all’interno di questa intervista, mi sono state fatte delle domande alle quali ho risposto sinceramente. Quindi tutto quello che andrete a leggere è tutta la verità su quello che è accaduto e non ho nient’altro da aggiungere”, afferma Sonia, con un video. L’ex corteggiatrice appare sicura di ciò che ha rivelato nella sua intervista, dove ha spiegato cosa avrebbe portato alla fine della sua relazione con Ivan.

Ivan e Sonia di Uomini e Donne: la Pattarino risponde all’ex tronista

“Per quanto riguarda, invece, le persone che dicono che la storia è stata detta male, quello che posso dire è aspetto la storia detta bene” prosegue poi Sonia. Questa sembra una chiara risposta all’ultima frecciatina di Ivan. L’ex corteggiatrice chiarisce di non aver definito nessuno come una persona cattiva, in quanto lei stessa non pensa che sia stato questo il problema. Anzi, la Pattarino si dice certa del fatto che entrambi erano sbagliati uno per l’altra.