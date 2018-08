Uomini e Donne Sonia Lorenzini, lite a Bali, si arriva alle mani: “Mio fidanzato cercava di dividermi…”. Il racconto dell’ex tronista

Sonia Lorenzini, in questi giorni, assieme al fidanzato Federico, sta trascorrendo delle vacanze da sogno in estremo oriente, a Bali. Ma non tutto è oro quel che luccica. Infatti, nelle scorse ore, l’ex tronista di Uomini e Donne, proprio in terra indonesiana, ha raccontato di essere stata protagonista di una baruffa, arrivando alle mani e agli insulti con una persona trovata sul posto mentre stava praticando snorkeling (nuotare in superficie utilizzando il boccaglio o aeratore, con l’unico scopo di osservare il fondale marino). Nulla di grave, sia chiaro, visto che l’episodio è stato narrato con il sorriso sulle labbra dalla stessa mantovana che tuttavia ha sottolineato come a un certo punto sia dovuto addirittura intervenire il compagno per sedare la lite.

“Volevo rendervi partecipi del fatto che sono riuscita a litigare anche qua”, fa sapere Sonia, postando una serie di Instagram Stories. “Mentre facevo snorkeling – prosegue la bella mantovana – una mi ha tirato una pinna in faccia. Mi sono girata, ovviamente l’ho spinta e lei mi ha detto f…k you. E io le ho detto f…k you tu!. Poi mi ha dato anche della b…ch e io mi sono fatta valere…”. Il racconto prosegue con l’intervento del fidanzato del’ex tronista, che ha cercato di riportare la situazione alla calma. Sonia pare proprio che stesse per perdere le staffe: “In tutto questo c’era Federico che cercava di dividermi dalla gente, con il suo fare da maschio”. A giudicare dal sorriso con cui la Lorenzini ha descritto i fatti, sembra che tutto si sia risolto fortunatamente al meglio e che la tranquillità sia tornata a regnare.

Uomini e Donne: Sonia vola in Indonesia, Emanuele Mauti catalizza l’attenzione

Mentre la Lorenzini è in vacanza d’amore con Federico, il suo ex, Emanuele Mauti, ha fatto parlare di sé negli ultimi giorni per un paio di dichiarazioni sganciate sui social. Prima ha scritto una riflessione amara, con forti punti critiche, che sembrava tagliata su misura per Sonia. Poi, ha smentito categoricamente che il messaggio fosse rivolto alla mantovana, visto che, sempre usando sue parole, la “situazione si commenta da sola”.