Uomini e Donne, Emanuele Mauti spiega ciò che pensa di Sonia e Federico: “Non spetta a me giudicare ciò che si commenta da solo”

Qualche giorno fa un messaggio apparso sui social aveva fatto pensare che il cuore di Emanuele Mauti battesse ancora per Sonia Lorenzini. Come molti probabilmente già sanno, finita la storia con il romano, l’ex tronista ha iniziato una nuova relazione con Federico, anche lui suo corteggiatore a Uomini e Donne. La storia, inizialmente aveva storcere il naso a molti, specialmente a quelli che durante il trono di Sonia avevano creduto che lei e Federico si frequentassero di nascosto fuori. Sonia e Federico, però, hanno deciso di andare oltre le polemiche. Oggi, infatti, sui social la coppia continua a mostrarsi più unita che mai.

Lunedì scorso, inoltre, i due ex protagonisti di Uomini e Donne avevano pubblicato un loro scatto romantico su Instagram. Quel giorno, però, attirare l’attenzione era stata un’altra persona, e cioè Emanuele Mauti. L’ex di Sonia Lorenzini, nello specifico, aveva scritto: “Vedo persone lanciarsi in un nuove relazioni alla stesa velocità con cui Bolt (lui sì, un fenomeno) percorreva ogni volta i 100 metri. Mi chiedo se sono io il disadattato, se solo io impieghi del tempo a far rimarginare le ferite, se non sia io ad avere il disinfettante corretto o se effettivamente si sia perso il senso di tutto. Un’ultima cosa: #vinvidio”. Il messaggio di Emanuele era riferito a Sonia Lorenzini? Ebbene, a fare chiarezza c’ha pensato l’ex corteggiatore in persona.

Uomini e Donne, Emanuele Mauti e il lungo sfogo su Instagram: l’ex corteggiatore non pensa più a Sonia Lorenzini

Il significato che alcuni siti di gossip avrebbero attribuito alle sue riflessioni non è piaciuto ad Emanuele Mauti. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, difatti, qualche ora fa sui social ha specificato: “Le mie riflessioni di qualche giorno fa nulla hanno a che vedere con situazioni annesse alla mia precedente esperienza sentimentale, alla quale, se non fosse ancora chiaro, ho messo da tempo una pietra sopra”. Sulla questione, in fine, Mauti ha anche aggiunto: “Mi sembra di aver già chiarito che non spetti a me giudicare ciò che si commenta da solo”.