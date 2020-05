Uomini e Donne: l’intervista di Chi a Gemma Galgani e Sirius-Nicola Vivarelli

Gemma Galgani continua a stupire a Uomini e Donne. Dopo tante delusioni e conoscenze andate male, la 70enne ha accettato il corteggiamento di Sirius, nickname di Nicola Vivarelli. Segni particolari? Il ragazzo ha solo 26 anni! Ben 44 anni di differenza che stanno facendo parecchio discutere ma che non sembrano preoccupare i diretti interessati. Che hanno già rilasciato la loro prima intervista al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 6 maggio. Sia Gemma sia Sirius si sono detti pronti a fare sul serio, speranzosi di avere un lieto fine. Con buona pace di Tina Cipollari che, come tanti, non vede di buon occhio questo rapporto.

Le parole di Gemma Galgani sul corteggiatore Sirius-Nicola

“Io credevo di trovare un uomo della mia età, poi è arrivato questo ragazzo che per certi versi è più maturo di me. E non ho alcuna paura. Sono pronta ad ascoltarlo, a farmi corteggiare con buona pace di Tina e di chi mi vede come il peccato originale”, ha dichiarato Gemma Galgani alla rivista diretta da Alfonso Signorini. “Sento che è la volta buona. So di avere finalmente accanto un uomo che mi osserva da uomo. Cosa che i miei coetanei non sanno più fare”, ha aggiunto la Dama del Trono Over di Uomini e Donne. Dal canto suo Sirius ha assicurato che non sta fingendo e che è davvero interessato alla Galgani…

Sirius-Nicola Vivarelli e le parole per Gemma Galgani

“C’è chi pensa che io possa bluffare, ma vi chiedo di parlare con mia madre. Lei mi ha guardato negli occhi e ha visto la mia felicità. Le ragazze della mia età non mi hanno mai compreso, o forse non avevano quella consapevolezza dell’amore che ha Gemma. Sia mia madre sia mia nonna mi hanno detto: “Si vede che sei felice”. Spero che questa storia abbia un lieto fine”, ha invece detto Sirius-Nicola Vivarelli, che è già stato attaccato dalla sua ex per la scelta di approdare a Uomini e Donne, alla corte della Galgani.

Uomini e Donne: chi è Sirius-Nicola Vivarelli

Come già detto Nicola Vivarelli ha 26 anni ed è nato e cresciuto a Forte dei Marmi. È terzo ufficiale e lavora a bordo delle navi da crociera. Nel tempo libero lavora come modello. Sirius è il nickname che Nicola ha usato durante Uomini e Donne-Corteggia con le parole, il format anti-Coronavirus creato da Maria De Filippi per poter andare in onda nonostante l’emergenza sanitaria.