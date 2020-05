Trono Over Gemma e Nicola, l’ex di Vivarelli vuota il sacco: duro intervento

Trono Over, parla l’ex di Nicola Vivarelli (il corteggiatore 26enne di Gemma Galgani). Il duro intervento della donna. Retroscena e spifferi: “Punta alle telecamere”

Nicola Vivarelli, noto al pubblico di Uomini e Donne anche con lo pseudonimo Sirius, nei giorni scorsi è stato parecchio chiacchierato dagli affezionati del Trono Over. Il motivo è presto detto: ha iniziato a corteggiare Gemma Galgani. A far alzare il ‘rumore’ attorno alla sua figura è stata la sua età, visto che ha 26 anni (e ha affermato di essere un ufficiale di marina nonché un modello). La differenza di età con la dama torinese 70enne è evidente: ed è per questo che in molti hanno storto il naso. Ora a parlare è Chiara, l’ex fidanzata 32enne di Vivarelli. La donna, che abita a Londra, ha detto la sua su quanto sta accadendo nella trasmissione orchestrata da Maria De Filippi, confidandosi a Fanpage.it

Quanto è stata con Nicola? “Non mi interessa più molto, è trascorso troppo tempo. Siamo stati insieme per tre o quattro anni, fino al 2014 più o meno.” E della Galgani? Che idea si è fatta? “Ho visto come è Gemma ma non la conosco e non voglio entrare nelle storie degli altri. Magari uno con gli anni cambia idea. Non so se Nicola abbia avuto altre donne più grandi dopo di me, io sono stata la sua prima fidanzata.” Si torna su Vivarelli. L’ex parla del loro incontro e della loro relazione. E lo fa non proprio in termini idilliaci: “Non è stata una storia bellissima. All’epoca era un ragazzo infantile, non so se adesso sia cambiato. So che non era la storia adatta per pensare al futuro, non mi aspettavo granché da quel legame.” Ma lui davvero può essere interessato alla dama? “Non credo in questa relazione, penso punti più alle telecamere e che gli interessi solo farsi vedere. Ma devo aggiungere che non lo frequento da tempo, non so più cosa gli passi per la testa. Ricordo che per Uomini e Donne facemmo un provino insieme anni fa in una discoteca della Versilia.”

Trono Over, l’ex di Vivarelli: “Voglio rimuoverlo dai miei pensieri”

In che senso hanno fatto un provino da fidanzati? “Perché siamo stati amici per un po’ prima di metterci insieme. Parlo proprio degli inizi della nostra conoscenza, quando avevamo lo stesso giro di amici. Dopo il provino, mi ricontattarono per fare una seconda intervista ma non accettai. Lui non fu richiamato e ci rimase male.” Chiara ha anche conosciuto i genitori di Nicola. Come crede che abbiano preso il suo corteggiamento per Gemma? “Conosco i suoi genitori ma non so come potrebbero reagire di fronte a una situazione fuori dagli schemi come questa. So che la madre di Nicola è una donna dalla mentalità aperta, è molto giovane.” Infine la chiosa netta: “Voglio rimuoverlo dai miei pensieri. Certo, mi è venuto da ridere. Chi non riderebbe? Ci siamo lasciati in malo modo per questioni che non mi va di approfondire. Se vorrà, lo farà lui. Mi auguro sia sinceramente interessato a Gemma. Com’è che si dice? L’amore non ha età.”