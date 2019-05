Uomini e Donne, Luca Daffrè rompe il silenzio: lo sfogo dopo la frecciatina di Andrea Dal Corso

Qualcosa o qualcuno deve aver turbato Luca Daffrè ieri. Il corteggiatore di Angela Nasti, proprio dopo che Andrea Dal Corso aveva fatto una stories accusandolo di essere stato poco garbato nei suoi confronti, ha pubblicato un messaggio in grado di descrivere perfettamente il suo stato d’animo attuale. Sia chiaro, non sappiamo se lo sfogo di Daffrè sia la risposta diretta alle critiche di Andrea, perché niente il corteggiatore ha detto o fatto per far pensare o confermare che fosse così. Il tempismo, in tutta questa faccenda, sembra però dirla lunga e pare spiegare molte più cose di quelle che non sono state dette esplicitamente. Le parole di Luca, è bene ribadirlo, potrebbero tuttavia essere rivolte a chiunque.

Luca Daffrè, al momento, a Uomini e Donne sta partecipando come corteggiatore di Angela Nasti. Quest’ultima, dopo aver ristretto il cerchio dei suoi corteggiatori, sceglierà lunedì 27 maggio, quindi molto presto. Al momento la redazione del Trono Classico, come confermato ieri da una foto pubblicata da Raffaella Mennoia, è impegnata nella registrazione delle ultime esterne. Tutto può succedere in questi ultimi giorni e, per quel che ne sappiamo, lo sfogo di Luca potrebbe essere conseguente a qualcosa successa con Angela o, semplicemente, potrebbe aver a che fare con fatti e persone che niente c’entrano con Uomini e Donne.

Andrea Dal Corso contro Luca Daffrè: la frecciatina dopo la puntata

Andrea Dal Corso, rispondendo ad alcune domande che gli sono state rivolte su Instagram, non ha risparmiato critiche a Luca Daffré. I due, stando a quanto dichiarato da Andrea, pare non si sentano più da tempo. Dopo gli scontri a Uomini e Donne sia Dal Corso che Luca non sono riusciti a trovare un punto di incontro.