Andrea Dal Corso contro Luca Daffrè: la frecciatina all’ex rivale

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso si scaglia contro Luca Daffrè: la frecciatina a telecamere spente

Prima che Luca Daffrè arrivasse a Uomini e Donne per conoscere Angela Nasti, come molti ricorderanno, al Trono Classico aveva già partecipato come corteggiatore di Teresa Langella. Con lui c’era anche Andrea Dal Corso, che inizialmente aveva deciso di frequentare Mara Fasone, e che era stato definito da Luca come un suo caro amico. Il legame tra i due, però, ad un certo punto è iniziato a vacillare. Andrea scegliendo di corteggiare la stessa tronista per cui era sceso Daffrè, è finito con lo scontrarsi diverse volte con quest’ultimo. Il loro rapporto allora arrivò ai ferri corsi e oggi, a distanza di tempo, le cose non sembra siano cambiate. A confermarlo è stato Dal Corso sui social, proprio subito la puntata di Uomini e Donne dove lui e Teresa hanno partecipato come ospiti.

Spente le telecamere e lontano dagli studi televisivi Andrea Dal Corso è tornato a parlare di Luca Daffrè e di quello che tra di loro c’è stato. Dalle sue parole, però, è trasparito un certo malcontento. “Non voglio entrare nel merito del suo reale interesse a suo tempo nei confronti di Teresa, ma l’avermi levato l’amicizia soltanto per aver deciso di conoscere una persona che stava conoscendo anche lui mi è sembrato di cattivo gusto”, ha scritto Andrea Dal Corso su Istagram stories. Se pensa oggi di aver sbagliato atteggiamento nei confronti di Luca? “Assolutamente no”, ha risposto nelle sue stories il fidanzato della Langella.

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso contro Luca Daffrè: “Non si è degnato a mandarmi nemmeno un messaggio di scuse”

Andrea Dal Corso, per spiegare meglio quello che oggi pensa di Luca, sempre su Instagram ha poi aggiunto: “La cosa che più mi ha fatto ricredere nei confronti di Luca è che persino ora, che pure i muri vedono i miei occhi innamorati, non si è degnato a mandarmi nemmeno di un messaggio di scuse o di auguri. Non abbiamo tutti la stessa sensibilità. Gli auguro comunque di trovare il vero amore, come è successo a me”.