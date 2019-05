Uomini e Donne, Andrea Zelletta in villa: tutto pronto per la scelta (FOTO)

Uomini e Donne, Andrea Zelletta in villa prima della scelta: la foto

La scelta di Andrea Zelletta verrà registrata negli studi di Uomini e Donne lunedì 27 maggio 2019. Prima dei petali rossi, però, il tronista e le sue corteggiatrici passeranno dei giorni in villa insieme. Come di consueto, dunque, Andrea trascorrerà del tempo con Natalia e Klaudia e, solo dopo essersi chiarito le idee (o per lo meno così si spera), sceglierà la donna che potrebbe essere quella della sua vita. Le registrazioni di Zelletta in villa sono iniziate oggi, e questo lo sappiamo per certo perché è stata Raffaella Mennoia in persona a comunicarlo sui suoi social. La storica autrice di Uomini e Donne ha condiviso su Instagram stories una foto del tronista pugliese nella villa, confermandoci in questo modo il suo arrivo alla villa prima della puntata finale.

La registrazione della scelta, molto probabilmente, avverrà negli studi Elios e con il pubblico presente in trasmissione. Lo stesso giorno, ovvero lunedì 27 maggio 2019, verranno registrate anche le scelte di Giulia Cavaglia e Angela Nasti. Il percorso delle due troniste, come quello di Andrea, è ormai arrivato al capolinea. Per vedere le ultime puntate del Trono Classico in tv, considerando la programmazione che solitamente seguono, è però probabile che dovremo aspettare fino ai primi di giugno. Intanto, qualora qualche altra anticipazione dovesse uscire, noi saremo tra i primi ad aggiornarvi.

Giulia, Andrea e Angela, pur mancando pochissimo alla fine di questa stagione di Uomini e Donne, non sembrano avere ancora le idee molto chiare. Al Trono Classico, durante la puntata andata in onda oggi, abbiamo addirittura visto la Nasti piangere dietro le quinte, perché confusa e molto turbata dopo l’eliminazione di Luca Daffrè. Il corteggiatore, come riportano le ultime anticipazioni, tornerà comunque da lei (ma questo lo vedremo la prossima puntata). Starà ad Angela, adesso, capire se è lui che vuole al suo fianco.