Uomini e Donne sfilata: Barbara top, Gemma in piedi e Sperti ‘cotto’

Per la gioia di molti telespettatori che amano questi momenti, a Uomini e Donne è il momento di sfilare per le dame. Il tema della sfilata è Nella seduzione non ho rivali. La prima a sfilare è Roberta Di Padua, la quale inizialmente sembra voler puntare solo sullo sguardo, presentandosi in camicia bianca e pantaloni lunghi neri. Ed ecco che, seduta su una sedia, si toglie la camicia e resta con una canottiera nera di pizzo, molto seducente. Roberta sfila davanti ai cavalieri e si avvicina a Gianluca, Marco Antonio e Alessandro.

“Tu la sensualità ce l’hai innata”, dichiara entusiasta Gianni Sperti, applaudendo. “Ma non è che ti stai innamorando di Roberta?”, ipotizza Tina Cipollari, sorpresa di fronte ai vari complimenti che il collega sta riservando di recente alla dama di Cassino, dopo il bacio passionale avvenuto al centro studio. “Nella vita mai dire mai”, è la risposta di Gianni. A seguire c’è Gemma Galgani, che sale sulla passerella con un abito rosso e si lascia andare a un ballo sensuale con Silvio. Tina prende la palla al balzo per intromettersi e alzare il vestito della dama torinese, la quale continua indisturbata a ballare con Silvio.

Sembrano lontani i tempi in cui Gemma sorprendeva tutti con scenografie, balli e outfit davvero molto originali, come quando ha interpretato Charlize Theron nel 2021. Nonostante questo, c’è da dire che la Galgani resta in piedi, arrivando tra le prime posizioni della classifica.“È stata elegante e seducente. È tutta coperta, Gemma ha fatto di peggio”, commenta Gianni, quando la dama riceve 5 come voto da Edoardo. Subito dopo è il turno di Cristina Tenuta, la quale sceglie un outfit casalingo, in pantaloncini e felpa. Mentre sfila, si siede su una poltroncina dove inizia a mangiare la nutella. “Se una donna seduce sempre, non con l’abito”, afferma Gianni, di fronte agli attacchi di Tina, la quale non crede che Cristina sedurrebbe così un uomo.

Molto originale la sfilata di Barbara De Santi a Uomini e Donne, che si presenta solo con una lunga camicia bianca. Si avvicina a Marco e gli chiede di togliersi la camicia. Il cavaliere sta al gioco e la raggiunge, dando vita con lei alla famosa scena del film Ghost, rappresentando un momento molto sensuale e passionale. Addirittura alla fine tra loro scatta un piccolo bacio. Scoppia nuovamente la polemica sui voti di Edoardo ed esce fuori che aveva chiesto il numero anche di Barbara, la quale gli ha dato un due di picche. Oggi le dà un 7 come voto, che stona tra gli altri 9 e 10.

Claudia Lenti sale sulla passerella vestita da “diavoletta” e agli occhi di Tina Cipollari risulta “volgare”. Alessio Pili Stella non appare molto felice, soprattutto quando la dama si reca anche da Marco per dargli il suo cerchietto con le corna. È il turno di Angelica, che dietro un paravento si veste e poi sfila con una giacca e seduta su una sedia legge un libro. Voti bassi per Aurora Tropea, che sale sulla passerella in modo trasgressivo, risultando però esagerata da molti presenti in studio. “Ma a Carnevale vai in giro così”, tuona Aurora.

La dama riceve attacchi anche da Cristina e Barbara, le quali non credono che lei solitamente si vesta così per sedurre un uomo. Mostra tutta la sua bellezza Tiziana, la quale apre la sua giacca e si fa vedere in intimo. Non risulta volgare e invogliata da Gianni toglie anche completamente la giacca mostrando il suo bellissimo fisico. “Come hai fatto a mantenerti così?”, le chiede Tina sorpresa.

Intanto, Marco S. le dà un 4, voto che genera polemiche. Si alza addirittura dalla sua sedia Alessandro Rausa, che si reca dal giovane cavaliere per rimproverarlo: “Come fai a dargli 4?”. È il turno di Gabriella, che opta per un outfit bianco, con abito e giacca. Seduce i cavalieri sedendo con sensualità su una poltrona. Jasna sale sulla passerella con un tubino nero, un paio di occhiali sole, collane di perle e un cornetto. Improvvisamente toglie tutto quanto e sfoggia un body nero, che abbina a una gonna velata bianca.

Emanuela invece opta per un pantalone e una camicia total white. Apre la camicia mostrando il reggiseno di pizzo rosso e finge di fumare un sigaro seduta a un tavolino. È il turno di Ida, la quale sfila con gonna, t-shirt e aspirapolvere.

Sale sulla passerella anche Renata, la quale in vestaglia e di fronte a un pianoforte colpisce con una seduzione più mentale. L’ultima è Manuela, che opta per un abito leopardato. Porta con sé sulla passerella Gianluca, che cerca di sedurre.

Classifica sfilata Uomini e Donne dame