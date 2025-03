Uomini e Donne: sfide inattese, Tina all’angolo, De Filippi stronca

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con la sfilata degli uomini, intitolata Fascino intramontabile. Il primo a sfilare è Pierpaolo, il quale inizia a fare palestra, dopo essersi tolto la maglia, di fronte alle dame. Subito dopo, tocca a Giuseppe salite sulla passerella, portando il suo talento nella danza con una canzone famosa di Elvis. Di fronte agli attacchi, il cavaliere sfida Gianni Sperti. Infatti, Giuseppe invita l’opinionista a replicare la sua esibizione. Gianni e Tina Cipollari ridono di fronte a questo suo affronto.

Solo nella puntata di ieri, Giuseppe è finito di nuovo nella bufera, accusato di essere un manipolatore. Si va avanti con Diego, che porta un classico di queste sfilate, ovvero Richard Gere in Ufficiale e gentiluomo, conquistando voti altissimi. Tocca poi a Orlando, il cavaliere che sta conoscendo Gemma Galgani e che non riceve voti alti. Dopo di che, è il turno di Giovanni, il quale indossa un outfit semplice, composto da camicia bianca e pantaloni neri. Il cavaliere raggiungere Francesca, dalla quale si fa mettere la cravatta, con tanto di bacio.

Alessio Pili Stella opta anche lui per un outfit romantico ed elegante. Decide di fare un brindisi silenzioso al parterre, per poi farsi affiancare da Luana, la dama che sta conoscendo. A seguire, sale sulla passerella Claudio, il quale interprete John Travolta di Grease. Damiano sceglie di sfilare indossando un pigiama, conquistando un po’ tutte le dame. Silvano interpreta, invece, Tom Cruise in Top Gun. È il turno di Stefano, il quale sceglie di stupire tutti con Zorro. L’ultimo a sfilare è Emanuele, che indossa semplicemente un outfit elegante.

Maria De Filippi e Gianni ipotizzano la vittoria di Diego. E, in effetti, è proprio lui a vincere. Qui di seguito la classifica:

Diego Alessio Pierpaolo Emanuele Giovanni Damiano Giuseppe Claudio Stefano Orlando Silvano

Uomini e Donne: Tina vs Orlando, Gianni Sperti sfida Giuseppe in pista

Torna Gemma Galgani oggi al centro studio con Orlando. Tina Cipollari, che anche nella nuova registrazione esprime il suo pensiero negativo, attacca oggi il cavaliere. L’opinionista lo accusa di non aver ancora baciato Gemma perché non sarebbe davvero attratto da lei. A questo punto, Orlando fa notare a Tina che neanche lei ha baciato Cosimo a Parigi. Maria De Filippi si diverte e sfrutta il momento per scherzare con la Cipollari sul suo speciale percorso sul Trono. “Su questo ha ragione, il bacio è una cosa intima”, all’opinionista tocca confermare questo.

“Perché allora continui a chiedergli perché non bacia Gemma? Ma tu potevi andare a Parigi da sola”, tuona Maria, ironizzando sulla questione. Proprio qualche giorno fa, De Filippi ha confermato, per chi ancora non lo avesse capito, che il Trono di Tina è basato solo sullo scherzo. “Quando tu bacerai Cosimo, si vedrà se lui bacerà Gemma”, conclude la conduttrice.

Durante il ballo, De Filippi nota che Giuseppe ha ballato con Marina interpretando John Travolta. A questo punto, Gianni scende in pista e inizia a ballare con la dama. Giuseppe afferma poi che per non vuole esibirsi in quanto non vorrebbe far fare brutte figure a Sperti. Quest’ultimo lo invita a ballare senza problemi. Alla fine, il cavaliere balla e a Sperti tocca fargli i complimenti. Dopo di che, si esibisce di nuovo l’opinionista.