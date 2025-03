Uomini e Donne, Maria e la verità sul Trono di Tina: reazioni surreali fuori

Oggi a Uomini e Donne si parte da Tina Cipollari, a cui Maria De Filippi rivela che c’è qualcosa che dovrebbe sapere su Angelo. Durante la precedente registrazione, l’opinionista aveva chiesto di poter parlare di nuovo con il suo corteggiatore, dispiaciuta perché non era riuscita a mostrargli il suo interesse. Esce fuori che Angelo ha contattato Morena, la quale ne ha subito parlato con la redazione. De Filippi chiede oggi al corteggiatore di Tina cosa sta accadendo.

“Ieri è vero, ho mandato un messaggio a Morena. Quando scendo vedo sempre il suo sorriso. È la prima persona che vedo. No, non è una questione di piacere o meno. Ieri ho scritto una lettera per far capire a Tina le mie intenzioni. Per prendere coraggio ho scritto a Morena. No, non mi piace”

Il discorso di Angelo non ha una logica. Non si comprende esattamente perché abbia scritto a Morena e cosa c’entri tutto questo con la lettera che aveva deciso di dare a Tina. La speciale tronista chiede oggi al corteggiatore di leggerle la lettera. In sostanza, Angelo scrive che nella Cipollari non ha trovato ciò che cerca in una donna. De Filippi interviene e, facendo riferimento alle folli richieste di Tina e a tutti i dettagli legati al suo Trono, precisa che si tratta solo di un gioco.

”Il Trono di Tina è un gioco, penso che questo si sia capito a casa. Ma Angelo davvero, quando lei dice chi se ne frega vuol dire che non ci sono di mezzo i sentimenti”

“Sei tu che hai chiamato. Ti faceva comodo venire qui”, tuona intanto Tina furiosa. Maria ribadisce che per la Cipollari questo Trono è ovviamente un gioco. “Quando io giravo sulla Ferrari lui stava in giro a portare il latte. Ti pare che mi sconvolgi con una Ferrari?!”, continua la storica opinionista. C’è chi ora si dice addirittura deluso, in quanto credeva che il Trono di Tina alla fine fosse vero, sebbene incentrato sull’ironia. Qualche telespettatore ci aveva creduto davvero e mostra la sua rabbia sui social, con commenti surreali. Allo stesso tempo, c’è chi trova assurdo che Angelo non avesse compreso la realtà dei fatti.

“Caratterialmente mi rendo conto che non sono adatto a questo gioco. Sono arrivato veramente con l’intenzione di mettersi in gioco”, spiega il corteggiatore. De Filippi crede, a questo punto, che sia inutile continuare a polemizzare su un qualcosa che riguarda appunto il gioco. Alla fine, Tina e Angelo si salutano con serenità.

Intanto, proprio durante la messa in onda di questa puntata, Lollo Magazine pubblica l’intervista fatta ad Angelo. Quest’ultimo ora ammette che, se fosse stato nel parterre del Trono Over, avrebbe avuto curiosità a conoscere Morena: “Un caffè lo avrei preso volentieri e chissà… non sono tipo da arrendermi al primo rifiuto”. Ribadisce che la dama rappresentava un punto di riferimento quando scendeva in studio.

Non solo, anche Barbara De Santi ha attirato la sua attenzione: “Mi fissava sempre intensamente con uno sguardo dolcissimo e chi conosce Barbara sa la forza e il carattere che la contraddistinguono”. Infine, dice di non aspirare a entrare a far parte del mondo della TV, in quanto non pensa di averne i requisiti. Allo stesso tempo, spera che arrivino per lui altre possibilità per finire di nuovo sul piccolo schermo. “Un mondo molto divertente. E diciamola tutta… la popolarità riempie l’ego”.

ma quindi il trono di tina è un gioco e basta? un eufemismo per perdita inutile di tempo #Uominiedonne — Alessio (@brat_demure) March 3, 2025

Ma che gioco è che fai un trono per cosa? Per ricevere regali? Dai su perché non ammettono che hanno fatto una zozzata, perché magari sono venute persone a cui Tina interessava veramente 🤷#uominiedonne — Alessandra (@AlePanny13) March 3, 2025

Io pensavo fosse serio il trono di Tina, gestito in modo super ironico ma non un gioco del tutto… Sono delusa #uominiedonne — ANAIRDA🌼🌻 (@anairda_177) March 3, 2025

Ma scusate ma vi siete svegliati oggi e avete realizzato che il "trono di Tina" è solo un gioco e vi state offendendo? Ma perché c'è qualcuno che ha mai creduto fosse vero?

Siete assurdi 😂#uominiedonne — ludovica (@ludovicaasp) March 3, 2025

Uomini e Donne: De Filippi stronca Giuseppe, Barbara felice con Ruggiero

La puntata di oggi di Uomini e Donne va avanti con Giuseppe e Sabrina. I due sono usciti insieme a cena per chiarire. Alla fine, lui si è addormentato e poi è andato via. Giuseppe oggi spiega di averlo fatto per portare rispetto a Sabrina. Invece, molti credono che si sia frenato perché non davvero attratto dalla dama. De Filippi ammette di avere anche lei dei dubbi, tanto che cita più volte Agnese, per la quale lui aveva espresso il suo interesse, ricevendo un rifiuto. L’insistenza di Giuseppe verso la giovane dama ha fatto davvero discutere nelle scorse puntate.

Come sempre, di fronte agli attacchi, il cavaliere appare sereno e sorridente. Questo infastidisce Tina: “Tu hai questa faccia di ca**o”. Maria ricorda, inoltre, che Giuseppe aveva già evitato di andare oltre con Sabrina. Lui conferma, ma spiega che si era sentito male in quella occasione. “Aveva un po’ di ciclo”, afferma ridendo De Filippi.

Si va avanti con Barbara De Santi e Ruggiero, i quali hanno iniziato con felicità ed entusiasmo una conoscenza. Tramite le anticipazioni di Uomini e Donne è già noto che, nelle prossime puntate che vanno in onda, la storica dama lascia il programma proprio con questo cavaliere! Intanto, oggi appaiono affiatatissimi, tanto che si baciano durante il ballo.

Margherita continua a conosce Pierpaolo, ma non appare tanto convinta. Va male tra Giovanni e Giulia. Lui dice di non sentirsi più stimolato ad andare avanti con questa conoscenza, visto che da parte della dama non riesce a sentire un interesse. Giulia si difende dicendo di non essere una persona che si lascia subito andare. Non solo, la dama racconta che Giovanni le ha parlato di Francesca in modo negativo.