Uomini e Donne anticipazioni: “spazio assoluto” a due Over, Steri focoso

I protagonisti del Trono Over e del Trono Classico tornano in studio per la nuova registrazione di Uomini e Donne, il 10 marzo 2025. Secondo quanto riporta Lollo Magazine, sono stati al centro dell’attenzione soprattutto gli Over e, in particolare, Giuseppe e Sabrina. Come si può immaginare, anche gli altri volti hanno creato i loro colpi di scena. Nel frattempo, ci sono delle novità importanti su Gianmarco Steri e una svolta per Tina Cipollari.

Uomini e Donne anticipazioni: Over tra i colpi di scena, Tina svolta

Ampio spazio per Sabrina e Giuseppe, come riportano le anticipazioni. I due sono stati protagonisti anche della puntata di oggi. Il pubblico ha nuovamente accusato Giuseppe di essere un manipolatore seriale e sicuramente, con la messa in onda della nuova registrazione, le critiche aumenteranno per lui. Sabrina in studio ha raccontato di aver bloccato il cavaliere ovunque. Nel frattempo, lui non si è preoccupato più di tanto. Infatti, è uscito con due dame, una delle quali si chiama Lucia.

Continua la conoscenza tra Gemma Galgani e Orlando, ma anche nessun bacio. Tina Cipollari ritiene che il cavaliere non sia poi così attratto dalla storica dama torinese. Morena si è ritrovata, invece, in una situazione scomoda. Il cavaliere che sta conoscendo, Damiano, ha deciso di iniziare a frequentare Gloria Nicoletti, con la quale è scattato un bacio. Per questo, Morena si è alzata ed è tornata a sedere al suo posto.

Le anticipazioni di Uomini e Donne parlano anche di Tina, la quale continua a conoscere Cosimo Dadorante. Quest’ultimo ha mantenuto la promessa e, dopo Parigi, ha portato la speciale tronista in Puglia, dove le ha presentato i genitori! Un passo importante, sebbene Maria De Filippi abbia assicurato, nei giorni scorsi, che questo Trono è basato solo sull’ironia e il divertimento. Ora Cosimo vorrebbe portare Tina a Madrid, dove potranno fare insieme altro shopping. De Filippi, ridendo, gli ha fatto notare che sta spendendo troppi soldi per la Cipollari.

Uomini e Donne: Gianmarco stronca Francesca e si fa travolgere da Cristina

Per quanto riguarda Gianmarco Steri, che di recente ha ammesso la sua preferenza per Cristina, dal punto di vista estetico, ha messo i puntini sulle i. Francesca aveva abbandonato lo studio nella scorsa registrazione, ma il tronista ha deciso di non andare a riprenderla. Oggi lei ha preso parte alla registrazione, per poter parlare con l’ex corteggiatore di Martina De Ioannon. Lui ha ribadito che non è il tipo di ragazzo che corre dietro le sue corteggiatrici.

Francesca non ha reagito bene di fronte a questo duro atteggiamento di Steri, in quanto non si sente calcolata. Gianmarco ha confermato di non averla considerata per le sue nuove esterne. Ha, invece, portato fuori Nadia e Cristina. Con quest’ultima si è divertito in piscina. Le anticipazioni riportano che “sono stati molto vicini”. Non solo, è stato evidente a tutti la chimica e l’attrazione fisica tra loro. In studio, nella registrazione di oggi, Nadia ha attaccato Cristina.