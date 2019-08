Uomini e Donne, Serpa posta i video di Juan, ex di Sona: “Mai lasciati”

Uomini e Donne, Mario Serpa getta altra benzina sul fuoco e pubblica dei video di Juan, l’ex di Claudio Sona che dichiara: “Mai lasciati. Ci sono tutte le prove, sia scritte, sia registrate telefonicamente, sia sulle telecamere di casa mia”

Altra giornata torrida per Uomini e Donne. Il caso di Claudio Sona, che si pensava finito in archivio, è tornato mediaticamente a galla ed è già in corso una nuova bufera. Il pubblico del programma continua a chiedere chiarimenti sul primo Trono Gay dello show, quello che vide protagonista proprio Sona. L’ex tronista scelse Mario Serpa, ma poco dopo i due si lasciarono e iniziarono a correre voci che sussurravano che Sona, durante la sua avventura sotto i riflettori, fosse clandestinamente fidanzato con Juan. La redazione di UeD ha sempre smentito tale ricostruzione, ma Serpa non l’ha mai pensata nello stesso modo. Ora che la questione è tornata di attualità, Mario ha veicolato dei video, risalenti a due anni fa, di Juan tra le sue Stories Instagram.

“È una persona (Claudio Sona, ndr) che ho voluto e amato tanto al punto da ridurmi come mi sono ridotto, che è vergognoso” esordisce Juan, i cui filmati sono stati postati da Mario Serpa. “Gli ho chiesto di chiedermi scusa – prosegue Juan – dopo quello che ha detto e scritto su di me perché non c’è niente di vero. Non ci siamo mai lasciati, ci siamo sempre frequentati. Ci sono tutte le prove, sia scritte, sia registrate telefonicamente, sia sulle telecamere di casa mia, che ne è piena… Tutti i nostri incontri a Verona, mi ha fatto fare anche un tatuaggio per dimostrarmi l’amore… Adesso vediamo come procedere, senza il suo ok non posso pubblicare niente, quindi adesso vediamo legalmente”.

Uomini e Donne: le parole di Sona e la richiesta di chiarimenti del pubblico alla redazione

La mossa di Serpa non arriva casualmente ma solo dopo che Sona, nelle giornata di ieri, ha smentito nuovamente di essere stato fidanzato durante il trono. La questione si inserisce in un contesto più ampio, quello che in questi giorni vede la redazione di Uomini e Donne sotto attacco del pubblico. Altro caso spinoso di questo caos è quello dell’ex tronista Teresa Cilia, la quale ha spalleggiato Serpa, muovendo pesanti accuse a Raffaella Mennoia. La redazione ha difeso l’autrice, facendo inoltre sapere che la Cilia avrebbe chiesto loro di recente una raccomandazione per il Grande Fratello Vip.