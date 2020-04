Uomini e Donne, sclero Tina backstage: “Subbuglio, che storia è questa!”

Tina Cipollari, è show a Uomini e Donne: nessuno dà retta all’opinionista

Oggi ennesimo divertentissimo show di Tina Cipollari a Uomini e Donne! Neanche la quarantena ferma la simpatica e verace opinionista del programma che ormai sta dando spettacolo da un bel po’ di puntate. Tina proprio non riesce a concepire come Gemma Galgani possa accettare il corteggiamento di uomini molto più giovani di lei, e ha dato di matto quando ha visto che a scriverle è stato il ventiseienne Sirius: un ufficiale della Marina che ha ammesso di non aver mai corteggiato una donna molto più grande ma che al tempo stesso si è detto incuriosito dalla Galgani. Che ovviamente ne è rimasta affascinata.

Uomini e Donne, Tina furiosa per il collegamento assente: “Subbuglio!”

Durante lo scontro con Gemma Tina è stata più volte ignorata, e questo l’ha mandata fuori di testa: “Ma io – queste alcune delle sue parole – sto qui a perdere tempo? Non si sente l’audio, non mi vedo più! Nessuno mi ascolta! Ahó e basta!”. Maria intanto continuava a parlare con la Galgani: “Gemma, non rimanerci male…”. “Ma chi ci rimane male – ha esclamato Tina senza aver capito in un primo momento a chi si riferisse la De Filippi –! Ce l’hai con Gemma o con me? Non si sente più niente di quello che dico! C’è solo il subbuglio davanti a me, che sto a fare qua? A perdere tempo! Vado a casa e mi godo la quarantena!”. Il tutto ovviamente coi soliti modi caciaroni che strappano da tempo più di una risata. “Sono due ore che voglio intervenire – ha urlato Tina dopo un po’ –, ma che storia è questa? Dimmi che sto a fare seduta qui! È come uno che grida nel deserto, e chi ti sente!”.

Scontro fra Tina e Gemma Galgani per il ventiseienne Sirius: non è un fake

Oggi la puntata è stata dedicata soprattutto a Gemma e a questo ventiseienne che pare essere rimasto colpito dal suo fascino. A un certo punto – e cioè dopo l’interruzione del collegamento con una coppia nata nel programma – Tina ha fatto notare alla Dama degli Over come molte delle situazioni in cui si è trovata siano dipese da lei: “Ma se tu ti vai a perdere dietro ai ventiseienni ma quando mai troverai l’uomo della tua vita!”. “Non è una colpa essere rimasta sola – ha sottolineato Gemma dopo un intervento un po’ fuori luogo di Gianni –. Il destino mi ha messo nella condizione in cui ho dovuto fare delle scelte”. “Sei tu che vai a scegliere sempre delle persone sbagliate!”, ha aggiunto la Cipollari che oggi proprio non si capacitava del comportamento della Galgani. Il ventiseienne a un certo punto si è anche mostrato in video smentendo coi fatti ciò che Maria aveva detto sui possibili fake dopo aver appreso di Occhi blu: Sirius si è infatti mostrato in un filmato che dubitiamo fosse finto. Palese la rabbia di Tina quando a un certo punto a gridato a Gemma “donnaccia”. Non osiamo neanche immaginare cosa succederà nelle nuove puntate.