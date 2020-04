Sossio e Ursula, Bianca a UeD: Maria inedita, poi matrimonio e Signorini

Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo presentano Bianca a Maria De Filippi

In collegamento con Uomini e Donne oggi c’erano Sossio Aruta e Ursula Bennardo che hanno parlato prevalentemente della loro piccola Bianca, una polpettina bellissima che ha reso felici entrambi e che è davvero amata dai fan della coppia. Una polpettina che ha conquistato anche Maria De Filippi che si è quasi sciolta – come Tina Cipollari, Gianni Sperti e Gemma Galgani – dopo averla vista in collegamento. La battuta di Sossio su Gemma – “Gemma, ma questo marito lo troviamo o no?” – aveva fatto presagire l’inizio di uno scontro fra la Dama degli Over e Tina (che non riesce a digerire il fatto che la Galgani abbia voluto conoscere il ventiseienne Sirius); così però non è stato perché si è parlato soprattutto della bimba.

Maria felice per Sossio e Ursula: le parole sulla piccola Bianca

“Ma che guanciotte che ha!”, queste alcune delle affermazioni di una Maria inedita. “Siete bellissimi davvero!”, ha aggiunto Gemma prima che la conduttrice sottolineasse, felicemente stupita, che la piccola Bianca “è bella cicciottella sì, eh! Mangia eh!”. “Inizia a interagire!”, ha precisato Ursula visibilmente emozionata per aver rivisto tutti e speranzosa che un giorno ci si possa incontrare come si faceva qualche mese fa. “Che bella che è! Sono contenta di averti visto!”, ha esclamato a un certo punto la De Filippi per poi passare a un altro argomento: la promessa di matrimonio annunciato al Grande Fratello Vip 4.

Il matrimonio di Sossio e Ursula: la proposta a Uomini e Donne e l’invito ad Alfonso Signorini

“Ti ho visto al Gf, ti ho visto anche proporre il matrimonio!”, ha raccontato Maria, a cui Sossio ha fatto presente che in quell’occasione ha spiegato che la vera promessa non potrà che esserci solo a Uomini e Donne. “Invitiamo anche Alfonso quel giorno!”, ha sottolineato Maria che ovviamente ospiterà i futuri sposi non appena la situazione lo permetterà. Un bel momento senz’altro vedere un’esplosione d’amore in una famiglia bellissima. Siamo sicuri che a Bianca piacerà rivedersi da grande circondata da così tanto affetto.