Sossio, proposta di matrimonio al GF vip: la risposta di Ursula

Proposta romantica al Grande Fratello Vip: Sossio ha chiesto ad Ursula di sposarlo

Momento romantico all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Poco fa, Sossio Aruta ha chiesto la mano di Ursula Bennardo! La coppia, genitori della piccola Bianca, hanno più volte parlato di un possibile matrimonio: “Sono certo che il 2020 sarà l’anno giusto per il matrimonio. Io e Ursula lo stiamo già pianificando”, diceva qualche mese fa l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne in un’intervista. Che sia arrivato il momento di convolare a nozze? Ovviamente l’evento non avverrà nell’immediato: Sossio è ancora all’interno della Casa e, una volta terminato il reality, bisognerà attendere che si calmino le acque a causa dell’emergenza sanitaria. Ma vediamo nel dettaglio gli ultimi sviluppi del Gf Vip.

La promessa del gieffino: “Ursula ti voglio sposare!”

In casa sono arrivate due lavagne per il cruciverba e Sossio non ha resistito al richiamo dell’amore e ha scritto una promessa alla sua compagna: “Ursula ti voglio sposare!”. Una dedica che non è passata inosservata. Pochi minuti fa infatti, Ursula ha pubblicato nelle sue storie di Instagram le immagini della dichiarazione postate da una fanpage ed ha inserito la gif di due fedi nuziali. È quindi un si? Un tema che sicuramente verrà affrontato nella prossima puntata del reality.

Nel frattempo, Sossio sta vivendo un momento davvero speciale all’interno della Casa. Entrato poco più di un mese fa, è stato proclamato primo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Sarà proprio lui ad aggiudicarsi il premio finale? Attualmente, a contendersi la vittoria sono Aruta e Aristide Malnati, l’altro finalista proclamato durante l’ultima puntata.

Nessun messaggio da parte dei figli di Sossio: Ursula fa chiarezza

Nelle ultime ore, l’ex dama del Trono over si è lasciata andare ad alcune confidenze in merito alla ex moglie del gieffino e il rapporto con i figli. Ursula ha spiegato perché non sarebbero arrivati messaggi per Sossio dai figli avuti nel precedente matrimonio. Stando a quanto riportato dalla donna, ci sarebbe lo zampino di Rossella, ex moglie di Aruta. “Hanno la mamma che purtroppo decide per loro… Ma lo amano da morire, lo seguono e lui sa che stanno bene”.