Ursula amara sull’ex di Sossio: i suoi figli non gli inviano messaggi? Motivo

Ursula Bennardo amara sull’ex moglie di Sossio: “Ecco perché i figli non mandano messaggi al GF Vip al papà”

Ursula Bennardo continua a sostenere su tutti i fronti Sossio Aruta, impegnato al Grande Fratello Vip 4 (ci rimarrà fino all’8 aprile, avendo conquistato la finale in anticipo attraverso il meccanismo del gioco). Nelle scorse ore l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne è stata coinvolta in uno scontro infuocato sui social con Barbara Eboli, fidanzata di Licia Nunez. Inoltre, si è lasciata sfuggire delle parole sull’ex moglie di Sossio, Rossella. Parole amare quelle scritte da Ursula che ai propri fan di Instagram ha spiegato perché non sono pervenuti messaggi al papà dai figli avuti dalle precedenti nozze. Secondo la Bennardo, dietro a tale fatto, ci sarebbe lo zampino di Rossella.

“I figli di Sossio? Hanno la mamma che purtroppo decide per loro… Ma lo amano da morire, lo seguono e lui sa che stanno bene”

Daniel Ciro e Diego, 6 e 11 anni, sono i figli avuti da Sossio e dall’ex moglie Rossella. Aruta è poi diventato papà per la terza volta, grazie al frutto d’amore Bianca avuto con Ursula nell’ottobre 2019. Diversi fan della coppia hanno notato che per ‘Il Re Leone’, nella Casa e sui social, non sono pervenuti messaggi di sostegno da Daniel e Diego. La Bennardo, sulla questione, ha dichiarato: “Hanno la mamma che purtroppo decide per loro… Ma lo amano da morire, lo seguono e lui sa che stanno bene.” Tra le righe, quel ‘purtroppo’ sembra proprio denotare una certa amarezza.

“Il GF Vip non si deve fermare perché abbiamo bisogno anche di distrazioni. Non possiamo vedere solo tg”

Ursula, con i propri fan, ha affrontato poi altre tematiche. Giusto secondo lei proseguire con il reality nonostante l’epidemia da coronavirus? “Sì, perché abbiamo bisogno anche di distrazioni. Non possiamo vedere solo tg”, la risposta secca. Spazio quindi ai suoi inquilini preferiti: “Paola Di Benedetto e Andrea Denver”. Infine un pensiero al matrimonio: “Io e Sossio, nel nostro cuore, siamo già sposati, ma ci sposeremo legalmente”.