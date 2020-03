Barbara Eboli, nuovo duro attacco a Ursula: “Ha fatto la figura della co…ta”

Barbara Eboli lancia un nuovo e duro attacco a Ursula Bennardo: volano parole molto forti

AGGIORNAMENTO: Ursula risponde al duro sfogo di Barbara, parlando di invidia e cattiveria. Secondo l’ex dama, starebbe cercando di apparire e trovare visibilità sminuendo gli altri.

Nuovo duro attacco quello che Barbara Eboli, fidanzata di Licia Nunez, riserva a Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta. Nella Casa del Grande Fratello Vip non mancano i litigi e i forti scontri, ma anche fuori i rispettivi fidanzati si lasciano andare a improvvisi sfoghi. Parole molto forti quelle che Barbara lancia contro Ursula. Questa non è la prima volta che le due si scontrano sui social, infatti era già accaduto qualche giorno fa. Sembra proprio che la Eboli non sia riuscita a digerire alcune dichiarazioni fatte dalla Bennardo. Pensava che Ursula avrebbe taciuto e, invece, ciò non è accaduto. Sono diverse le accuse che oggi Barbara, con il suo account Instagram, riserva non solo all’ex dama del Trono Over ma anche a Sossio. In particolare, la fidanzata di Licia fa riferimento all’esperienza vissuta dalla coppia a Temptation Island Vip. Si tratta, però, di un percorso che riguarda ormai il passato, visto che Sossio e Ursula sono andati avanti con la loro vita, mettendo al mondo la loro piccola Bianca.

La fidanzata di Licia Nunez lancia forti accuse a Sossio Aruta e Ursula: lungo sfogo su Instagram

“Partendo dal presupposto che anche le pulci hanno la tosse, io pensavo che tu avessi taciuto fino adesso per la vergogna che avevi come donna di stare accanto a uno che hai più volte dovuto redarguire per la figura di m..da che stava facendo nel mostrare il suo vomitevole ‘pacco’ in mutande davanti all’Italia era veramente eccessivo”, così Barbara inizia il suo lungo messaggio contro Sossio e Ursula. Attualmente, ricordiamo che l’Aruta è un finalista di questa edizione del GF Vip, che terminerà in anticipo il prossimo 8 aprile. “Invece adesso capisco che Dio li fa e poi li accoppia”, continua la Eboli sulle Stories di Instagram. “Detto ciò, a una che davanti a tutta Italia ha fatto la figura della co…ta accanto a un viscido che dopo pochi giorni ti aveva dimenticato facendo il buffone con una sconosciuta, posso solo dire torna a non parlare perché forse dimezzi la figura di m..da. Altrimenti potresti perdere qualche televendita”, scrive Barbara nel suo lungo e duro sfogo riservato alla Bennardo.

Barbara Eboli, nuovo sfogo contro Ursula Bennardo: ancora nessuna risposta da parte della compagna di Sossio

Parole molto forti e accuse importanti quelle che Barbara fa in questi minuti su Instagram. Al momento, non è arrivata ancora alcuna risposta da parte della Bennardo, che forse preferisce mantenere il silenzio. L’ex dama del Trono Over si è sempre dimostrata pronta a rispondere alle critiche e alle accuse, come già ha fatto qualche giorno fa, dunque è probabile che presto arrivi una sua replica. Intanto, la Eboli conclude: “A differenza tua ti taggo perché non ho nessun problema a dirti quello che penso! Ed esattamente come te guai a chi mi tocca chi amo, ognuno si tenesse il suo! Altrimenti fino alla fine dovunque e comunque”.