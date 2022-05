Uomini e Donne, Sara Zilli cambia look e si confessa: rapporti tesi tra dame

Nel parterre delle dame di Uomini e Donne non c’è serenità e a ribadirlo ci pensa Sara Zilli. Chi pensava che fosse tutto rose e fiori tra loro all’interno del programma di Maria De Filippi si sbagliava. Spesso è possibile vedere i cavalieri litigare, soprattutto quando ci sono di mezzo Armando Incarnato o Biagio Di Maro. Ma anche le dame non vanno sempre d’accordo. In una nuova intervista sul Magazine dedicato al dating show, Sara si svela facendo il resoconto della sua esperienza, che non ha portato ancora il lieto fine sperato.

Innanzitutto, spiega di non avere ancora dei programmi per questa estate. Sicuramente andrà a trovare Angela Paone ad Ariano Irpino. Il loro legame è diventato così forte che per loro “vedersi è diventata una necessità”. Infatti, Sara è stata la sua testimone di nozze. Ora la Zilli decide di cambiare anche look, tagliando i capelli. Guardandosi allo specchio desiderava “modificare qualcosa” e poi tutte le sue amiche le consigliavano di procedere con il taglio.

“Poi è anche vero che noi donne in genere ci tagliamo i capelli quando abbiamo l’esigenza interiore di cambiare le cose, è un segnale forte!”

Sara Zilli ha bisogno di vivere un grande cambiamento nella sua vita, anche se in questo momento ammette che non ci sta riuscendo molto bene. “Mi sono ormai stancata di stare da sola”, afferma la dama del Trono Over di UeD. Non le manca nulla di concreto nella sua vita, ma ha nostalgia di condividere le sue giornate con una persona speciale. Sente la necessità di provare quelle emozioni che sente quando conosce un uomo con cui c’è chimica.

Crede che il suo percorso nel programma quest’anno sia andato peggio dell’anno scorso. Ha tentato di andare anche oltre i suoi gusti e di cambiare, ma non ha ottenuto il risultato sperato. Le sensazioni che tanto cerca le ha provate con Gianluca Tugnalone, il cavaliere che ha attirato l’attenzione su di sé per via delle sue esigenze a letto.

Crede comunque che le cose tra loro non avrebbero funzionato, visto poi anche quanto accaduto. Nonostante ciò, ammette di avere un debole per gli uomini del Sud Italia, in particolare i napoletani. “Nella mia esperienza i nordici possono essere più impostati e quasi più “cervellotici”, gli uomini del Sud mi coinvolgono di più”, dichiara Sara del Trono Over.

Le è capitato in passato di essere friendzonata, ma non ha mai funzionato. Se all’interno di un rapporto di amicizia uno dei due prova attrazione per l’altro, non si arriva da nessuna parte, secondo la Zilli. Nell’affaire che l’ha vista protagonista con Gianluca, erano coinvolte anche Stefania e Alberta. Esprime un pensiero positivo su entrambe.

Le ha sentite affini a sé. In particolare, ritiene Stefania “una persona che ha molto rispetto per le altre donne”. Alberta, invece, ha avuto modo di conoscerla poco. In una precedente intervista sempre su Uomini e Donne Magazine, Sara non aveva espresso un pensiero positivo sull’intero parterre delle dame del programma.

“Al momento non c’è nessuna tra le mie compagne di avventura che mi piaccia come persona al punto da stringerci amicizia”, aveva dichiarato qualche mese fa. Ora ribadisce il suo pensiero, anche se decide di non fare nomi. Sembra che la Zilli non si trovi in un ambiente poi così sereno per quanto riguarda il parterre dove siede in studio.

“Su certe persone ho trovato conferme di quello che pensavo quando ho rilasciato quella intervista”, confessa oggi. Dunque, i rapporti con determinate dame non sono cambiati. Ma nelle ultime settimane è riuscita finalmente a trovare donne “con cui si è istaurato un rapporto di stima”. Oltre Stefania, ci sono Laura e Vincenza che considera “persone vere, che rispettano gli altri”. Al contrario di altre vorrebbe aggiungere?

Fa così un bilancio del suo percorso in questa edizione del noto programma del pomeriggio di Canale 5. Crede di aver fatto una bella esperienza, che l’ha fatta crescere tanto. Sara Zilli sente di essere diventata più sciolta quando parla in pubblico, in quanto riesce a esprimere le sue opinioni senza problemi. Nonostante ciò, ci tiene sempre a restare entro determinati limiti, per rispetto ed educazione.