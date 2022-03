Uomini e Donne, Angela e Antonio: sposati ma non convivono, ecco perché

Angela Paone e Antonio Stellacci dopo Uomini e Donne si sono sposati. Eppure la coppia nata nel Trono Over in tempi record non vive ancora sotto lo stesso tetto. Non hanno una casa tutta loro e ne parlano in un’intervista sul nuovo numero del Magazine dedicato al programma. Innanzitutto, ci tengono a precisare che tra loro procede tutto benissimo. Ogni giorno che passa per loro è meglio di prima. La convivenza, però, dovrà attendere ancora un po’. Ma qual è il motivo per cui ancora Angela e Antonio non vivono insieme?

I fan possono vivere tranquilli, in quanto dietro ci sono semplicemente delle “questioni tecniche da risolvere”. Stellaci spiega che la casa in cui dovrebbero andare a vivere è al momento occupata da un amico di Angela. Solo quando troverà una sistemazione anche lui, avranno modo di trasferirsi. È questione di qualche mese, infatti credono che avverrà “prima dell’estate”. Per il momento l’ex cavaliere del Trono Over si ritrova ancora a fare “avanti e indietro tra Roma e Ariano Irpino”. Nonostante ciò, il luogo in cui si ritrovano non è male.

Angela e Antonio di Uomini e Donne dopo il matrimonio non vivono insieme, ma possono condividere le loro giornate insieme in una dependance della casa dei genitori di lei. Lì hanno tutta l’autonomia e l’indipendenza che serve. Pertanto, questo “pendolarismo” non pesa a Stellaci, perché sa che ogni volta che torna c’è sempre sua moglie ad attenderlo. “La situazione è quasi ottimale”, dichiara l’ex cavaliere.

Oltre questo, per Antonio ci sono anche dei dettagli da organizzare bene. Innanzitutto ha delle responsabilità per il più piccolo dei suoi figli e per il suo studio legale. Angela Paone può comunque confermare che in questi cinque mesi di matrimonio il periodo più lungo che hanno trascorso separati è stato di soli quattro giorni, anche perché non riescono a stare per troppo tempo distanti. Antonio spiega nel dettaglio come stanno vivendo questa situazione.

“Tutto sommato non pensiamo ci saranno differenze sostanziali: la convivenza sarà giusto più comoda per me, farò meno viaggi! In questi mesi siamo riusciti ad avere una vita di coppia quasi normale, che vive la quotidianità quasi integralmente: spesso vengo ad Ariano Irpino anche durante la settimana, quindi lavoro in via telematica”

Angela conferma e ammette che fanno tutto ciò che fanno le normali coppie sposate che vivono insieme. Il figlio più piccolo di Antonio è anche andato a trovarli, trascorrendo con loro un fine settimana. La Paone lo definisce “un ragazzo dolcissimo”. C’è da dire che hanno due caratterini “pepati” e, dunque, qualche litigio tra loro può scoppiare.

Qualunque momento di difficoltà lei riscontri, Antonio si precipita da lei senza neanche pensarci e non nascondendosi mai dietro al fattore distanza. Non si aspettava, però, che potesse essere “così tagliente durante le discussioni”, ma non può non tenere conto del fatto che anche lei non è “una persona facilissima“. Finora tra loro c’è stata solo una lite, causata dal fatto che lei ha sempre prestato poca attenzione a se stessa.

Questo suo lato “ricade anche sulle questioni di salute”. Fortunatamente, l’ex dama del Trono Over può affermare che non c’è nulla di grave da risolvere. Angela Paone e Antonio stanno ancora cercando di avere un figlio. Fino a quando non ha incontrato Stellacci, lei non pensava affatto a diventare madre. Oggi, invece, desidera davvero tanto allargare la famiglia!

“Ed è un progetto che procede molto bene (ride). L’intesa con Angela riesce a tirare fuori delle ‘risorse’ che pensavo appartenessero a una fase ormai passata della mia vita”

Dunque, non resta che attendere l’annuncio di una possibile gravidanza della Paone, che sicuramente farà felicissimi i fan del programma di Maria De Filippi!