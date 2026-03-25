Uomini e Donne, Sara messa al muro: con Alessio è sospetta, De Filippi si defila

Sara Gaudenzi finisce nel mirino di tutti a Uomini e Donne, con Maria De Filippi che sembra assumere una posizione poco chiara. Al contrario, gli opinionisti si schierano in modo deciso e concreto. Ciò accade nella puntata in onda il 25 marzo 2026, quando la tronista si ritrova ad affrontare quello che è successo nella registrazione precedente.

Tra Ciro Solimeno e Matteo Stratoti si è quasi accesa una rissa, ma dietro le quinte. Intanto, in studio, hanno dato vita a un acceso scontro, iniziato con il corteggiatore che si è scagliato duramente contro il tronista campano. Matteo ha da sempre dei grossi dubbi su Sara e Alessio Rubeca. Questo perché il suo ‘rivale’ conosce bene Ciro, con il quale è amico. Un dettaglio, questo, che entrambi non hanno mai nascosto.

Stratoti sospetta che Solimeno possa fare da tramite tra Sara e Alessio a Uomini e Donne. L’ex fidanzato di Martina De Ioannon si sente sotto pressione per questo motivo. Questo anche perché da ormai qualche mese il pubblico e gli opinionisti appaiono diffidenti, dopo la sua stessa confessione sul passato percorso, che vedeva Martina sul Trono.

“Io ho la coscienza pulita”, tuona Sara, quando Gianni Sperti ammette di non riuscire più a mettere la mano sul fuoco su nessuno nel programma. L’opinionista appare sospettoso e poco propenso a credere alla Gaudenzi e Alessio. Intanto, la tronista stronca ancora una volta Matteo, al quale chiede una promessa per andare avanti con questo Trono più serenamente:

“Ha un’irruenza e aggressività, con cui io non sto bene. Se questo percorso deve continuare, deve continuare senza più dubbi. Se tu pensi che sono una persona disonesta e poco sincera nei confronti del programma, tu non vuoi conoscermi. Devi andare avanti con la dimostrazione che quello che è successo ieri non accadrà più, perché non ti appartiene”

Poco dopo, interviene anche Ciro, che si rivolge a Matteo:

“Pensano che è collegato al fatto che sono amico con Alessio. Non sei giustificato a scendere qui e a minacciarmi. Va bene dai, lo faccio io e non va bene”

Nel frattempo, la Gaudenzi continua a dire di avere la coscienza a posto. Gianni e Tina, però, credono che Sara abbia ormai messo troppo in dubbio Matteo, anche nelle esterne precedenti. La tronista, a detta loro, non avrebbe per nulla rassicurato e dato sicurezze al corteggiatore, dimostrandogli invece di essere sempre contraria sui suoi comportamenti. Sperti crede che sia stata in primis lei aggressiva con Stratoti:

“Non le metto più per nessuno le mani sul fuoco, se ti senti presa in causa sono fatti tuoi. Se non ti piace, non fare finta e non tenerlo qua”

Il Trono di Sara è stato abbastanza confusionario. Dopo essere rimasta senza corteggiatori, alla fine si è ritrovata a dover ricominciare tutto da capo, arrivando a conoscere Matteo e Alessio. Il tutto si conclude in modo ancora più confusionario. Infatti, le anticipazioni segnalano che proprio in questa registrazione Sara sceglie Alessio, costretta dai continui attacchi, soprattutto quelli di Tina Cipollari. Al contrario, sembra che Maria De Filippi non voglia pronunciarsi troppo su questo Trono.

La conduttrice non approva il modo con cui Matteo si è rivolto a Ciro nella registrazione precedente. Oggi appare comunque comprensiva.